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Татьяна Брухунова призналась, что уже полгода не ест мучное

Татьяна Брухунова страдает в Германии — 30-летняя жена Евгения Петросяна никак не может найти, что бы там отведать. Девушка не любит тяжелую пищу, так что даже не смотрит на сосиски и колбаски и изливает душу в Инстаграме.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

Все знают, что Германия славится достаточно тяжелой пищей: густыми супами, сосисками, колбасами и мучными изделиями. Татьяна Брухунова то ли никогда об этом не слышала, то ли надеялась, что сможет найти что-то более-менее диетическое. Однако, ничего не вышло.

Брухунова пожаловалась фолловерам, что ей «все не вкусно». 

«Все мои неудобства здесь сосредоточены только на поиске вкусной еды. Не пережаренных сосисок или супа с копченостями, а паровой или тушеной пищи...  Таковой тут просто нет, даже в самых роскошных ресторанах»,  — страдала на весь Инстаграм Татьяна.

При этом избранница Евгения Вагановича уточнила, что самое диетическое блюдо, которое попадалось ей на глаза, — это паста. Но и здесь не повезло: «Я больше полугода не ем хлеб. Не хочется ломать схему питания, которую я налаживала (вместе со специалистами) три месяца». 

В общем, Татьяна ждет не дождется, когда вернется в Россию. А вот Евгений Петросян, кажется, безмерно счастлив — смотрите, как веселится на площади в Кельне.

Напомним, слухи о свадьбе Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна появились 9 декабря. Сами молодожены до сих пор не дали конкретного ответа на вопрос, действительно они поженились или нет, зато постарались инсайдеры.

«Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену — ну и хорошо», — высказался близкий друг Евгения Вагановича, сатирик Георгий Териков.

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23 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Новая звЯзда прям возродилась ! Ни для про эту женщину без вкуса и моральных принципов не проходит . Смешно такие новости читать , неужели она кому то интересна ??

  • Шмотки дорогие покупают, а носить не научили

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