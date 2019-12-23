СМИ: Анастасия Заворотнюк останется на Новый год в реабилитационной клинике

В Сети появилась информация о том, как Анастасия Заворотнюк проведет новогодние праздники. По сообщениям источников, медики не могут отпустить актрису домой.

Семья Анастасии Заворотнюк практически не выходит на связь с журналистами, а если корреспондентам удается дозвониться до представителей актрисы, то никаких комментариев, кроме опровержения слухов, получить не удается. Впрочем, это не останавливает поток инсайдерской информации.

23 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк останется в больничной палате даже на Новый год. Врачи отказались отпустить актрису домой из-за ее тяжелого состояния.

Mash отмечает, что родные знаменитости очень просили разрешения забрать Заворотнюк домой, чтобы провести выходные вместе, но получили твердый отказ. «Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время», — сообщил источник.

1 2 3 ... 10 В Сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк не сможет покинуть здание больницы даже на новогодние праздники

Желаем семье Анастасии Заворотнюк новогоднего чуда и сил, а самой актрисе — скорейшего выздоровления.