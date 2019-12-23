Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Анастасия Заворотнюк останется на Новый год в реабилитационной клинике

В Сети появилась информация о том, как Анастасия Заворотнюк проведет новогодние праздники. По сообщениям источников, медики не могут отпустить актрису домой.
Анастасия Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк практически не выходит на связь с журналистами, а если корреспондентам удается дозвониться до представителей актрисы, то никаких комментариев, кроме опровержения слухов, получить не удается. Впрочем, это не останавливает поток инсайдерской информации.

23 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк останется в больничной палате даже на Новый год. Врачи отказались отпустить актрису домой из-за ее тяжелого состояния.

Анастасия Заворотнюк

Mash отмечает, что родные знаменитости очень просили разрешения забрать Заворотнюк домой, чтобы провести выходные вместе, но получили твердый отказ. «Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время», — сообщил источник.

  • Анастасия Заворотнюк
    1 2 3 ...10
    В Сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк не сможет покинуть здание больницы даже на новогодние праздники
    Смотреть галерею

Желаем семье Анастасии Заворотнюк новогоднего чуда и сил, а самой актрисе — скорейшего выздоровления. 

Перейти к обсуждению


23 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.