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«При всех склоках» Сергей Лазарев поздравил Диму Билана с 38-летием

Никакой конфронтации нет и в помине! Сергей Лазарев публично поздравил «заклятого врага» Диму Билана с днем рождения и пожелал не стандартных счастья и здоровья, а побольше творчества.

Сергея Лазарева и Диму Билана постоянно сталкивают друг с другом с самого начала их творческого пути. Оно и понятно — два брюнета с красивыми голосами. По мнению поклонников и критиков, шоу-бизнес слишком мал для них двоих.

Возможно, сами артисты тоже так считали до поры до времени, однако повзрослели и поняли, что вполне могут ужиться на одной сцене и даже выпустили совместную песню «Прости меня», которую представили на премии МУЗ-ТВ.

«Дуэт с Биланом — очень неожиданная для всех история, ведь мы два вечно конкурирующих артиста, которые все время друг другу переходят дорогу. Но мы в какой-то момент поняли, что делить нам нечего, у каждого свой законный успех, свой зритель, каждый доказал, что он состоявшийся артист», — рассказывал в интервью PeopleTalk Сергей.

Однако слухи о конкуренции сладкоголосых мужчин утихать не собирались — в декабре они поползли с новой силой. Тогда Дима отказался ехать на шоу победителей конкурса «Евровидение» в Амстердаме. Все тут же заговорили о том, что Билан был не в восторге от соседства на афише с Лазаревым, да и имя его было написано слишком мелкими буквами (у Сережи, мол, явно больше).

А кто-то поинтересовался, что Лазарев вообще забыл на этом концерте, ведь победил-то Билан. Сергей тогда, кажется, даже обиделся и заявил: «Я — победитель зрительского голосования, это раз. И дважды призер ''Евровидения'' — это два! И поверьте, не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках. Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно на 100% победитель! Так что умерьте свой пыл и кусайте своим ядом себя».

Впрочем, кажется, между Лазаревым и Биланом действительно нет никакой вражды. 24 декабря Сергей красиво поздравил своего коллегу по цеху с днем рождения.

«С днем рождения, дорогой друг... При всех склоках вокруг наших имен мы умеем увидеть истину и просто набрать друг друга и посмеяться! Береги себя! Твори! И никогда не отчаивайся», — написал Сергей, выложив несколько фотографий со съемочной площадки клипа «Прости меня».

Поклонники «БиЛаза» (то есть дуэта Билана и Лазарева) пришли в восторг от широкого жеста Сергея и тоже поздравили музыканта с праздником. 

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24 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @bilanofficial, @lazarevsergey/Instagram
Теги

Сергей Лазарев, Дима Билан

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну теперь понятно от кого у Лазорева дети....))))))))))))

  • Алка

    Ну теперь понятно от кого у Лазорева дети....))))))))))))

    от кого? от Билана?

  • Два брата-акробата👨‍❤️‍👨

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