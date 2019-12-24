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98-летний принц Филипп ужаснул внешним видом после выписки из больницы

Супруг Елизаветы II четверо суток находился под пристальным присмотром врачей в больнице имени короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон и выписался утром 24 декабря. Выглядит монарх не лучшим образом.

Утром 24 декабря принц Филипп выписался из больницы, в которой провел четыре дня, и отправился домой. Папарацци смогли запечатлеть, как супруг Елизаветы II покидал стены лечебницы. И выглядел он очень болезненным и слабым.

Впрочем, это и неудивительно: все же почтенный 98-летний возраст дает о себе знать. Сын принца Филиппа принц Чарльз в беседе с журналистами отметил, что с монаршей особой все хорошо, однако «когда ты доживаешь до такого возраста, все не так просто».

Принц Филипп, напомним, был госпитализирован утром 20 декабря. Представители Букингемского дворца сообщали, что это была просто мера предосторожности — монарх должен был пройти плановое обследование, поскольку ранее у него выявили незначительные проблемы со здоровьем. 

Королева не изменила свои планы в связи с болезнью супруга. В день госпитализации принца Филиппа Елизавета II прибыла в город Кингс-Линн на поезде, чтобы отметить рождественские каникулы.

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24 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Принц Филипп

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Вам не стыдно так писать ? Ужаснул ? 98 лет .

  • вы вообще в курсе, сколько ему лет?

  • Дедушке вообще-то почти 100 лет. У нас многие мужчины уже в 60 выглядят не лучше🙈

  • Доживите до его лет и на вас посмотрим.

  • Ой, ну какое ужаснул, ему 98!!! большинство даже не доживет до этого возраста.

  • Гость 7, он вам лично про этот приказ рассказал или сплетни всякие собираете и за факты выдаете?

  • Живчики они конечно

  • Он должен выглядеть как вечно 34-летняя Брежнева или юная Рудковская? Норм выглядит старичок для почти 100 лет.

  • Гость

    Он должен выглядеть как вечно 34-летняя Брежнева или юная Рудковская?

    Если у Вас плохое зрение и вместо цифры "37" Вы видите "34" - надо менять очки, а не писать ерунду в очередной раз.

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