98-летний принц Филипп ужаснул внешним видом после выписки из больницы

Супруг Елизаветы II четверо суток находился под пристальным присмотром врачей в больнице имени короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон и выписался утром 24 декабря. Выглядит монарх не лучшим образом.

Утром 24 декабря принц Филипп выписался из больницы, в которой провел четыре дня, и отправился домой. Папарацци смогли запечатлеть, как супруг Елизаветы II покидал стены лечебницы. И выглядел он очень болезненным и слабым.

Впрочем, это и неудивительно: все же почтенный 98-летний возраст дает о себе знать. Сын принца Филиппа принц Чарльз в беседе с журналистами отметил, что с монаршей особой все хорошо, однако «когда ты доживаешь до такого возраста, все не так просто».

Принц Филипп, напомним, был госпитализирован утром 20 декабря. Представители Букингемского дворца сообщали, что это была просто мера предосторожности — монарх должен был пройти плановое обследование, поскольку ранее у него выявили незначительные проблемы со здоровьем.

Королева не изменила свои планы в связи с болезнью супруга. В день госпитализации принца Филиппа Елизавета II прибыла в город Кингс-Линн на поезде, чтобы отметить рождественские каникулы.