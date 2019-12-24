«Прическа взрослит»: поклонники не оценили образ Ани Лорак

Дива Ани Лорак решила сменить имидж — совсем немного, ничего кардинального. Однако некоторые фанаты этого не оценили и тут же заявили о своем недовольстве в комментариях.

Ани Лорак — не просто талантливая певица с великолепным голосом, но еще и невероятная красавица. Кажется, ее ничто не может испортить. Однако некоторые диванные критики все же считают, что украинская дива немного прогадала со стрижкой.

Лорак, а по паспорту Каролина Куек, опубликовала в Инстаграме фото в прекрасном светлом платье с открытыми плечами.

«С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?», — подписала снимок певица.

К аутфиту вопросов нет — наряд шикарный, да и сидит соответственно. Вопросы (неожиданно) вызвала стрижка артистки.

Некоторые поклонники заявили в комментариях, что Лорак будто пстала выглядеть на несколько лет старше. «Убожественная челка. Вы не видите?», «Прическа старит», — писали некоторые фолловеры.

Другие же были с ними категорически не согласны: «Как круто!», «Челка — огонь», «Как вам хорошо с челкой!»

Нам кажется, что Ани Лорак прекрасна в любом образе, и ничто не сможет испортить ее природную красоту.