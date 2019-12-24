Максим Галкин поведал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали суррогатную мать для будущих детей

На днях Максим Галкин стал героем YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман задала ему множество вопросов, на которые артист охотно ответил. В том числе, ведущая поинтересовалась, как Галкин относится к суррогатному материнству.
Многим было любопытно узнать, осветит ли Максим эту непростую тему, ведь двойняшки Лиза и Гарри появились на свет именно таким способом. Галкин не стал утаивать правду или пытаться перевести тему.
Когда Ирина Шихман спросила, как звездная чета искала подходящую кандидатуру, Галкин ответил, что они обратились к специалистам. Супруги проводили анкетирование и записывали видеоинтервью с желающими.
Напомним, что 18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет. Многие отмечают то, как хорошо воспитаны звездные наследники.