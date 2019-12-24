Максим Галкин поведал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали суррогатную мать для будущих детей

В новом интервью Максим Галкин рассказал о двойняшках Гарри и Лизе, которых он воспитывает вместе с супругой Аллой Пугачевой. Телеведущий затронул непростую тему суррогатного материнства.

На днях Максим Галкин стал героем YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман задала ему множество вопросов, на которые артист охотно ответил. В том числе, ведущая поинтересовалась, как Галкин относится к суррогатному материнству.

Многим было любопытно узнать, осветит ли Максим эту непростую тему, ведь двойняшки Лиза и Гарри появились на свет именно таким способом. Галкин не стал утаивать правду или пытаться перевести тему.

«Я считаю, что быть суррогатной матерью — свободный выбор человека. Я для этого человека создал все самые комфортные условия из возможных. В идеальных условиях это полная анонимность. Я знал, кто она, но она не знала, кто я. Я заплатил выше рынка, я с таким подходом отношусь ко всему. Нам повезло с ней, она очень ответственный человек, она подошла к этому со всей душой. У меня нет никаких к этому внутренних этических противоречий», — категорично высказался телеведущий

Когда Ирина Шихман спросила, как звездная чета искала подходящую кандидатуру, Галкин ответил, что они обратились к специалистам. Супруги проводили анкетирование и записывали видеоинтервью с желающими.

Напомним, что 18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет. Многие отмечают то, как хорошо воспитаны звездные наследники.