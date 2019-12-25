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«Мамочки, я вас понимаю»: Анастасия Решетова рассказала, как успевает заботиться о сыне и муже и находить время на себя

Анастасия Решетова старается успеть все и сразу: и понянчиться с сыном Ратмиром, и накормить Тимати, и за собой поухаживать. Не без помощи нянь, само собой.

23-летняя Анастасия Решетова рассказывает о материнстве без прикрас. На днях возлюбленная Тимати рассказала, что теперь по-настоящему понимает молодых мамочек, которые жалуются на то, что ничего не успевают.

«Я не буду строить из себя мать-героиню и не скрываю присутствия у меня помощников в таком нелегком деле, как материнство и ведение домашнего быта», — начала с откровения Анастасия, тут же уточнив, что старается как можно чаще проводить время с сыном, пока у нее есть такая возможность. 

Решетова также поделилась новоприобретенным умением: «Бывает, я успеваю одновременно и прибраться, и подгузник поменять, и на стол накрыть, и масочку на лицо наложить. В общем, иногда живу, как большая часть мамочек в стране. Так что я вас понимаю: не так легко, когда на руках грудной ребенок, а надо еще кучу рабочих вопросов решать, мужа накормить и про себя любимую не забыть».

Фолловеры Анастасию поддержали и согласились с тем, что в современном мире с его бешеным ритмом любой маме пригодится посильная помощь. «Не понимаю этого стремления быть матерью героиней и пытаться усидеть на 3 стульях, а потом писать на форумах ''посоветуйте успокоительное, устала, все бесит''», «Вам идет материнство», «Кто бы отказался от помощи, если была бы такая возможность?» — писали поклонники Решетовой.

Напомним, Анастасия впервые стала мамой 16 октября. Модель родила сына от своего возлюбленного, рэпера и бизнесмена Тимати. Пара решила назвать мальчика Ратмиром в честь погибшего 12 лет назад в автомобильной аварии Ратмира Шишкова, участника группы «Банда» и близкого друга Тимати. 

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25 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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3 комментария Добавить комментарий
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  • мужа? сожителя

  • Секрет прост - няни, бабушки, персонал. Почти все в этой жизни упирается в ресурсы, хоть это и до пошлости банально.

  • Ей самой не смешно это писать , взяла ребёнка пофоткалась с ним и отдала няне , захотела поесть домработница подала , зачем людей раздражать своими тупыми постами .

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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