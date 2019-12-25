«Мамочки, я вас понимаю»: Анастасия Решетова рассказала, как успевает заботиться о сыне и муже и находить время на себя

Анастасия Решетова старается успеть все и сразу: и понянчиться с сыном Ратмиром, и накормить Тимати, и за собой поухаживать. Не без помощи нянь, само собой.

23-летняя Анастасия Решетова рассказывает о материнстве без прикрас. На днях возлюбленная Тимати рассказала, что теперь по-настоящему понимает молодых мамочек, которые жалуются на то, что ничего не успевают.

«Я не буду строить из себя мать-героиню и не скрываю присутствия у меня помощников в таком нелегком деле, как материнство и ведение домашнего быта», — начала с откровения Анастасия, тут же уточнив, что старается как можно чаще проводить время с сыном, пока у нее есть такая возможность.

Решетова также поделилась новоприобретенным умением: «Бывает, я успеваю одновременно и прибраться, и подгузник поменять, и на стол накрыть, и масочку на лицо наложить. В общем, иногда живу, как большая часть мамочек в стране. Так что я вас понимаю: не так легко, когда на руках грудной ребенок, а надо еще кучу рабочих вопросов решать, мужа накормить и про себя любимую не забыть».

Фолловеры Анастасию поддержали и согласились с тем, что в современном мире с его бешеным ритмом любой маме пригодится посильная помощь. «Не понимаю этого стремления быть матерью героиней и пытаться усидеть на 3 стульях, а потом писать на форумах ''посоветуйте успокоительное, устала, все бесит''», «Вам идет материнство», «Кто бы отказался от помощи, если была бы такая возможность?» — писали поклонники Решетовой.

1 2 3 ... 9 Анастасия Решетова и Тимати стали родителями 16 октября

Напомним, Анастасия впервые стала мамой 16 октября. Модель родила сына от своего возлюбленного, рэпера и бизнесмена Тимати. Пара решила назвать мальчика Ратмиром в честь погибшего 12 лет назад в автомобильной аварии Ратмира Шишкова, участника группы «Банда» и близкого друга Тимати.