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Как встретили и отметили Рождество Мелания Трамп, Кайли Дженнер, Риз Уизерспун и другие звезды

25 декабря западные звезды отпраздновали Рождество. В этом году к ним присоединились и представители отечественного шоу-бизнеса. Woman.ru собрал самые яркие фотографии.
Круз Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм
Семья Бекхэмом

Вот и прошло католическое Рождество. Вскрыты подарки, озвучены поздравления близким и любимым, сделаны фотографии на фоне елки для Инстаграма. Woman.ru рассказывает, как отметили праздник селебрити.

Канун Рождества семья Бекхэмов встретила всем составом. Виктория и Дэвид с детьми делали игрушечных снеговиков и украшали пряники. Позже дизайнер выложила в Инстаграм праздничную фотографию своих мальчишек в ярких пижамах и написала: «Счастливого Рождества! Поцелуи от Бекхэмов! Мы любим вас». Дэвид позировал в колпаке Санты и наряде с трогательной надписью «папочка».

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес в честь долгожданного зимнего праздника выложила сексуальное фото из Лос-Анджелеса с подписью «Здесь тепло». Действительно, солнце, зеленая трава и океан мало располагают к Рождеству.

Ранде Гербер, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Пресли Гербер
Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд с Кайей и Пресли

Семейство Гербер-Кроуфорд решили поделиться редким архивным кадром, на котором отмечают Рождество с малышами Кайей и Пресли. Сейчас дети давно выросли, но каждый год собираются на праздничный ужин к родителям.

Сторми Уэбстер, Кайли Дженнер
Сторми и Кайли Дженнер

Казалось бы, после того, как Сторми в качестве подарка достался целый дом (уменьшенная копия того, где Крис Дженнер провела детство), девочка уже стала звездой этого Рождества, но Кайли решила закрепить эффект, заказав для себя и дочери специальные праздничные платья. Красота!

Кортни Кокс решила необычно отпраздновать 25 декабря, нарисовав... яичницу у себя на лбу. В подписи актриса заявила, что никто не понял ее шутку, но мы, честно говоря, тоже не сообразили, в чем смысл. 

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун то ли прислушивается к радостному звону колокольчиков, то ли хвастается новыми серьгами. Красиво наряженная елка и маленькое черное платье задают правильный тон фото, а подписчики спешат оставить звезде лучшие пожелания. 

Кристина Орбакайте решила поздравить поклонников с католическим Рождеством, записав видео на фоне елки и примерив забавную шляпу, которая двигается во время торжественной речи певицы.

Чьи снимки или видео больше всего понравились вам?

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25 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Instagram
Теги

Дженнифер Лопес, Дэвид Бекхэм, Кристина Орбакайте, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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