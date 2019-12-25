Как встретили и отметили Рождество Мелания Трамп, Кайли Дженнер, Риз Уизерспун и другие звезды

Вот и прошло католическое Рождество. Вскрыты подарки, озвучены поздравления близким и любимым, сделаны фотографии на фоне елки для Инстаграма. Woman.ru рассказывает, как отметили праздник селебрити.
Канун Рождества семья Бекхэмов встретила всем составом. Виктория и Дэвид с детьми делали игрушечных снеговиков и украшали пряники. Позже дизайнер выложила в Инстаграм праздничную фотографию своих мальчишек в ярких пижамах и написала: «Счастливого Рождества! Поцелуи от Бекхэмов! Мы любим вас». Дэвид позировал в колпаке Санты и наряде с трогательной надписью «папочка».
Дженнифер Лопес в честь долгожданного зимнего праздника выложила сексуальное фото из Лос-Анджелеса с подписью «Здесь тепло». Действительно, солнце, зеленая трава и океан мало располагают к Рождеству.
Семейство Гербер-Кроуфорд решили поделиться редким архивным кадром, на котором отмечают Рождество с малышами Кайей и Пресли. Сейчас дети давно выросли, но каждый год собираются на праздничный ужин к родителям.
Казалось бы, после того, как Сторми в качестве подарка достался целый дом (уменьшенная копия того, где Крис Дженнер провела детство), девочка уже стала звездой этого Рождества, но Кайли решила закрепить эффект, заказав для себя и дочери специальные праздничные платья. Красота!
Кортни Кокс решила необычно отпраздновать 25 декабря, нарисовав... яичницу у себя на лбу. В подписи актриса заявила, что никто не понял ее шутку, но мы, честно говоря, тоже не сообразили, в чем смысл.
Риз Уизерспун то ли прислушивается к радостному звону колокольчиков, то ли хвастается новыми серьгами. Красиво наряженная елка и маленькое черное платье задают правильный тон фото, а подписчики спешат оставить звезде лучшие пожелания.
Кристина Орбакайте решила поздравить поклонников с католическим Рождеством, записав видео на фоне елки и примерив забавную шляпу, которая двигается во время торжественной речи певицы.
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