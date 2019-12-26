Юлия Снигирь сдружилась с 14-летней дочерью Евгения Цыганова и выходит вместе с ней в свет

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже не первый год, однако по-прежнему продолжают скрывать любую лишнюю информацию от публики. Так, они до сих пор не подтвердили слухи о своей тайной свадьбе. Сведения о торжестве появились в Сети в ноябре 2019-го. Единственное, что озвучила Снигирь, — это просьбу «всех любопытствующих не совать нос в чужие дела». Да уж, не слабо!
Пока поклонники знаменитостей гадают, произошли радостные перемены в их жизни или нет, Юлия выходит в свет со своей падчерицей — дочерью Евгения от первого брака. На днях состоялась премьера фильма «Вторжение»: казалось бы, на такое кинособытие Снигирь должен был сопровождать Цыганов. Однако вместо него на ковровой дорожке появилась 14-летняя Полина.
Мачеха и падчерица позировали фотографам, улыбались и держались вместе. До появления на публике они вместе посетили стилиста, о чем рассказала сама Юлия. Многие отметили, что «две женщины Цыганова» очень похожи, так что вполне могут сойти за родственников. Так это или нет, судить не беремся.
Похоже, Юлии удалось найти общий язык с другими детьми своего предполагаемого мужа. По крайней мере, с одной из семерых. «Была свадьба или нет, неважно. Зато вы выглядите как настоящая семья», — прокомментировала совместный снимок Юлии и Полины одна из подписчиц.