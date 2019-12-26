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Юлия Снигирь сдружилась с 14-летней дочерью Евгения Цыганова и выходит вместе с ней в свет

Пара Евгения Цыганова и Юлии Снигирь считается одной из самых скрытных в отечественном шоу-бизе. Однако поклонники уже научились делать выводы об отношениях между влюбленными по одним только фотографиям.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже не первый год, однако по-прежнему продолжают скрывать любую лишнюю информацию от публики. Так, они до сих пор не подтвердили слухи о своей тайной свадьбе. Сведения о торжестве появились в Сети в ноябре 2019-го. Единственное, что озвучила Снигирь, — это просьбу «всех любопытствующих не совать нос в чужие дела». Да уж, не слабо! 

Юлия Снигирь и Полина Цыганова
Юлия Снигирь и Полина Цыганова

Пока поклонники знаменитостей гадают, произошли радостные перемены в их жизни или нет, Юлия выходит в свет со своей падчерицей — дочерью Евгения от первого брака. На днях состоялась премьера фильма «Вторжение»: казалось бы, на такое кинособытие Снигирь должен был сопровождать Цыганов. Однако вместо него на ковровой дорожке появилась 14-летняя Полина. 

Мачеха и падчерица позировали фотографам, улыбались и держались вместе. До появления на публике они вместе посетили стилиста, о чем рассказала сама Юлия. Многие отметили, что «две женщины Цыганова» очень похожи, так что вполне могут сойти за родственников. Так это или нет, судить не беремся.

Похоже, Юлии удалось найти общий язык с другими детьми своего предполагаемого мужа. По крайней мере, с одной из семерых. «Была свадьба или нет, неважно. Зато вы выглядите как настоящая семья», — прокомментировала совместный снимок Юлии и Полины одна из подписчиц. 

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26 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @yuliasnigir/Instagram, Пресс-служба, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Legion-Media.ru
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Евгений Цыганов, Юлия Снигирь

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2 комментария Добавить комментарий
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  • его дети теперь и ее дети?

  • Бывшая молодец, значит не настраивает детей против отца. Дай Бог ей тоже устроить свою личную жизнь!

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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