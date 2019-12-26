Юлия Снигирь сдружилась с 14-летней дочерью Евгения Цыганова и выходит вместе с ней в свет

Пара Евгения Цыганова и Юлии Снигирь считается одной из самых скрытных в отечественном шоу-бизе. Однако поклонники уже научились делать выводы об отношениях между влюбленными по одним только фотографиям.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже не первый год, однако по-прежнему продолжают скрывать любую лишнюю информацию от публики. Так, они до сих пор не подтвердили слухи о своей тайной свадьбе. Сведения о торжестве появились в Сети в ноябре 2019-го. Единственное, что озвучила Снигирь, — это просьбу «всех любопытствующих не совать нос в чужие дела». Да уж, не слабо!

Юлия Снигирь и Полина Цыганова

Пока поклонники знаменитостей гадают, произошли радостные перемены в их жизни или нет, Юлия выходит в свет со своей падчерицей — дочерью Евгения от первого брака. На днях состоялась премьера фильма «Вторжение»: казалось бы, на такое кинособытие Снигирь должен был сопровождать Цыганов. Однако вместо него на ковровой дорожке появилась 14-летняя Полина.

Мачеха и падчерица позировали фотографам, улыбались и держались вместе. До появления на публике они вместе посетили стилиста, о чем рассказала сама Юлия. Многие отметили, что «две женщины Цыганова» очень похожи, так что вполне могут сойти за родственников. Так это или нет, судить не беремся.

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Похоже, Юлии удалось найти общий язык с другими детьми своего предполагаемого мужа. По крайней мере, с одной из семерых. «Была свадьба или нет, неважно. Зато вы выглядите как настоящая семья», — прокомментировала совместный снимок Юлии и Полины одна из подписчиц.