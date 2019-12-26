Дмитрий Хрусталев дал понять, что пока не женился на возлюбленной Марии Гончарук

Летом в Сети и СМИ появились новости о тайной свадьбе Дмитрия Хрусталева и Марии Гончарук. Впрочем, как оказалось, не стоило спешить поздравлять звездную пару. Ведь Дмитрий на днях прокомментировал слухи о переменах в своей личной жизни.
Гостями недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали актеры картины «Союз спасения». Перед началом программы телеведущий представил присутствующих:
Правда, Дмитрий поспешил вмешаться в речь своего коллеги по цеху.
Таким оригинальным способом шоумен развеял все домыслы тех, кто приписывал ему женитьбу на солистке группы «Фабрика». Кроме того, примечательно, что Хрусталев в других выпусках «Вечернего Урганта» при упоминании Марии называл ее своей девушкой, а не женой. Впрочем, вполне возможно, что еще не вечер и на пальце Гончарук вскоре все-таки засияет обручальное кольцо.
Напомним, что в прошлом Дмитрий Хрусталев встречался с Екатериной Варнавой. Он даже делал ей предложение, но пара рассталась прежде, чем успела отправиться в ЗАГС.
Мария Гончарук прославилась, попав в финал шоу «Хочу в ''ВИА Гру''». На протяжении нескольких лет она была солисткой дуэта Dinama. 27 октября 2019-го показала в Инстаграме снимок с участницами группы «Фабрика», подтвердив, что стала третьей солисткой коллектива.