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Семья Заворотнюк в ужасе от новости про Анастасию, «танцующую на шесте»

После долгого затишья родственники Анастасии Заворотнюк снова вышли на связь, чтобы развенчать очередной слух, появившийся в СМИ. В этот раз семью актрисы настолько оскорбил один из заголовков, что родственники перестали стесняться в выражениях.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

На днях в одном из СМИ появилась новость про Анастасию Заворотнюк, якобы танцующую на шесте для постороннего мужчины. Оказалось, на громкий заголовок журналистов вдохновил архивный кадр с фан-странички актрисы. На фото примерно 2016 года одетая в длинное платье Анастасия, держась за посох Деда Мороза, игриво смотрит в камеру. 

Анастасия Заворотнюк
Архивное фото Анастасии Заворотнюк

Семья актрисы ничего не имеет против поклонников, создающих паблики в соцсетях для поддержки Анастасии, но использование снимка 2016 года, к тому же с искажением его смысла, привело родственников в ярость.

В официальном Инстаграме появился эмоциональный пост, посвященный автору этой новости. «Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится», — написали родственники.

В конце послания семья Заворотнюк подытожила: «Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам». Подписчики аккаунта поддержали представителей актрисы, оставив множество позитивных комментариев.

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26 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk, @zavorotnyuk.anastasiya_fan/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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