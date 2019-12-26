Семья Заворотнюк в ужасе от новости про Анастасию, «танцующую на шесте»

После долгого затишья родственники Анастасии Заворотнюк снова вышли на связь, чтобы развенчать очередной слух, появившийся в СМИ. В этот раз семью актрисы настолько оскорбил один из заголовков, что родственники перестали стесняться в выражениях.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

На днях в одном из СМИ появилась новость про Анастасию Заворотнюк, якобы танцующую на шесте для постороннего мужчины. Оказалось, на громкий заголовок журналистов вдохновил архивный кадр с фан-странички актрисы. На фото примерно 2016 года одетая в длинное платье Анастасия, держась за посох Деда Мороза, игриво смотрит в камеру.

Архивное фото Анастасии Заворотнюк

Семья актрисы ничего не имеет против поклонников, создающих паблики в соцсетях для поддержки Анастасии, но использование снимка 2016 года, к тому же с искажением его смысла, привело родственников в ярость.

В официальном Инстаграме появился эмоциональный пост, посвященный автору этой новости. «Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится», — написали родственники.

1 2 3 ... 11 В Сети появилась новость о Заворотнюк, танцующей у шеста

В конце послания семья Заворотнюк подытожила: «Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам». Подписчики аккаунта поддержали представителей актрисы, оставив множество позитивных комментариев.