Мария Захарова в мини устроила зажигательные танцы на корпоративе

Это не первый танец политика, который привлек внимание прессы. Например, в сентябре этого года Захарова посетила молодежный форум, на котором заглянула в секцию обучения кавказским танцам. На кадрах Мария под аплодисменты окружающих вышла в центр круга, чтобы в паре с профессиональным танцором исполнить лезгинку.