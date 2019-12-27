Мария Захарова в мини устроила зажигательные танцы на корпоративе

27 декабря в Инстаграме представителя МИД появилось видео с новогоднего корпоратива. «Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — сообщила Мария Захарова. 

27 декабря 2019 · Текст: · Фото:

Мария Захарова
Мария Захарова

В минувший четверг состоялся новогодний корпоратив Департамента информации и печати МИД России. Мария Захарова показала поклонникам, как начиналось праздничное мероприятие. Спойлер: крайне весело! Подпись к видеоролику характеризует происходящее: «Ударно работаем — ударно отдыхаем!»

На кадрах, опубликованных 44-летним политиком, она танцует... твист! Да, ее движения напоминают легендарный танец Умы Турман из «Криминального чтива», а задорный рок-н-ролл погружает в атмосферу грядущего праздника.

Марии составил компанию ее заместитель. Захарова отметила, что так они «открыли корпоратив». Думаем, лучшего дуэта для начала предновогоднего торжества и не придумаешь.

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Это не первый танец политика, который привлек внимание прессы. Например, в сентябре этого года Захарова посетила молодежный форум, на котором заглянула в секцию обучения кавказским танцам. На кадрах Мария под аплодисменты окружающих вышла в центр круга, чтобы в паре с профессиональным танцором исполнить лезгинку.

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