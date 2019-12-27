Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Тоня Худякова в свои 13 лет позирует в бикини не хуже, чем Дженнер и Лопырева

Как быстро растут чужие дети! Тоня Худякова поделилась не по-детски откровенным фото в красном бикини. У ровесниц снимок вызвал неподдельный восторг, а вот у подписчиков постарше — вопросы.
Тоня Худякова
Тоня Худякова

Семья Худяковых уже несколько лет живет в США. 13-летняя Тоня одновременно учится в двух школах (американской и российской), а также серьезно занимается спортивными бальными танцами — недавно девушка одержала победу на Чемпионате мира. 

Тоня Худякова
Тоня Худякова

В перерыве между тренировками и учебой Тоня находит время на первоклассный отдых. 2020-й Худякова будет встречать на Мальдивах, и уже исправно выкладывает фотографии с пляжа. 13-летняя звездная наследница выбирает настолько откровенные пляжные наряды и позы, что нам становится как-то неловко.

Тоня Худякова
Тоня Худякова

27 декабря Тоня поделилась снимками, на которых позирует в красном и серебристом бикини. С одной стороны, что зазорного в снимке в купальнике? С другой — Худяковой пока всего 13 лет. Некоторым фолловерам подобные кадры показались чересчур откровенными: «Не рановато? Не торопись взрослеть!», «Для 13-летней девочки это уже слишком», «На секундочку, это ребенок!»

  • Виктория Лопырева
    1 2 3 ...10
    Мы привыкли видеть соблазнительные фото с пляжа, которые выкладывают взрослые знаменитости

    На фото: Виктория Лопырева
    Смотреть галерею

Впрочем, большинство подписчиков поддержали звездную наследницу, заявив, что возраст — не помеха для красивых фотографий а также заметили, что Тоне пора попробовать себя в модельном бизнесе. Худякова поблагодарила фолловеров, которые оказались на ее стороне, оставив им милые смайлики. 

Перейти к обсуждению 1


27 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Instagram

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Родители, наверное, гордятся дочерью: всего 13 лет, а уже умеет позировать в бикини. А чего добился ты?))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.