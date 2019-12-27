Тоня Худякова в свои 13 лет позирует в бикини не хуже, чем Дженнер и Лопырева

Семья Худяковых уже несколько лет живет в США. 13-летняя Тоня одновременно учится в двух школах (американской и российской), а также серьезно занимается спортивными бальными танцами — недавно девушка одержала победу на Чемпионате мира.
В перерыве между тренировками и учебой Тоня находит время на первоклассный отдых. 2020-й Худякова будет встречать на Мальдивах, и уже исправно выкладывает фотографии с пляжа. 13-летняя звездная наследница выбирает настолько откровенные пляжные наряды и позы, что нам становится как-то неловко.
27 декабря Тоня поделилась снимками, на которых позирует в красном и серебристом бикини. С одной стороны, что зазорного в снимке в купальнике? С другой — Худяковой пока всего 13 лет. Некоторым фолловерам подобные кадры показались чересчур откровенными: «Не рановато? Не торопись взрослеть!», «Для 13-летней девочки это уже слишком», «На секундочку, это ребенок!»
Впрочем, большинство подписчиков поддержали звездную наследницу, заявив, что возраст — не помеха для красивых фотографий а также заметили, что Тоне пора попробовать себя в модельном бизнесе. Худякова поблагодарила фолловеров, которые оказались на ее стороне, оставив им милые смайлики.