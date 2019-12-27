Татьяна Тотьмянина вышла на лед в чемпионском платье 15-летней давности

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступили на торжественном открытии Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Олимпийская чемпионка очень волновалась перед выходом на лед, но ей помог ее талисман.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин на открытии Чемпионата России в 2019 году

Татьяна Тотьмянина и ее давний партнер Максим Маринин приехали в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии открытия Чемпионата России по фигурному катанию. На радость публике пара продемонстрировала свое мастерство на льду. В Инстаграме знаменитость поделилась впечатлениями от выступления и призналась, что не справилась бы без своего талисмана.

Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина на Чемпионате мира в 2004 году

Фигуристка выложила фотографию: «Сегодня на открытии ЧР-2020. Было очень волнительно, но чемпионское платье 15-летней давности придавало уверенности! Всем участникам огромной удачи! Это будет интереснейший по накалу страстей Чемпионат!»

1 2 3 ... 10 Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин закончили карьеру после победы на Олимпийских играх в Турине

Видимо, после перенесенной операции олимпийская чемпионка переживала. Для поддержания боевого духа Татьяна решила вспомнить победу на Чемпионате мира в 2004 году и не прогадала. Практически винтажный наряд приободрил Тотьмянину, и она смело шагнула на ледовую арену. Так держать!