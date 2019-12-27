Татьяна Тотьмянина вышла на лед в чемпионском платье 15-летней давности

Татьяна Тотьмянина и ее давний партнер Максим Маринин приехали в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии открытия Чемпионата России по фигурному катанию. На радость публике пара продемонстрировала свое мастерство на льду. В Инстаграме знаменитость поделилась впечатлениями от выступления и призналась, что не справилась бы без своего талисмана.
Фигуристка выложила фотографию: «Сегодня на открытии ЧР-2020. Было очень волнительно, но чемпионское платье 15-летней давности придавало уверенности! Всем участникам огромной удачи! Это будет интереснейший по накалу страстей Чемпионат!»
Видимо, после перенесенной операции олимпийская чемпионка переживала. Для поддержания боевого духа Татьяна решила вспомнить победу на Чемпионате мира в 2004 году и не прогадала. Практически винтажный наряд приободрил Тотьмянину, и она смело шагнула на ледовую арену. Так держать!