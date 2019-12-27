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Татьяна Тотьмянина вышла на лед в чемпионском платье 15-летней давности

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступили на торжественном открытии Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Олимпийская чемпионка очень волновалась перед выходом на лед, но ей помог ее талисман.
Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин на открытии Чемпионата России в 2019 году

Татьяна Тотьмянина и ее давний партнер Максим Маринин приехали в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии открытия Чемпионата России по фигурному катанию. На радость публике пара продемонстрировала свое мастерство на льду. В Инстаграме знаменитость поделилась впечатлениями от выступления и призналась, что не справилась бы без своего талисмана.

Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина на Чемпионате мира в 2004 году

Фигуристка выложила фотографию: «Сегодня на открытии ЧР-2020. Было очень волнительно, но чемпионское платье 15-летней давности придавало уверенности! Всем участникам огромной удачи! Это будет интереснейший по накалу страстей Чемпионат!»

  • Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина
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    Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин закончили карьеру после победы на Олимпийских играх в Турине
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Видимо, после перенесенной операции олимпийская чемпионка переживала. Для поддержания боевого духа Татьяна решила вспомнить победу на Чемпионате мира в 2004 году и не прогадала. Практически винтажный наряд приободрил Тотьмянину, и она смело шагнула на ледовую арену. Так держать!

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27 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @tatianatotmyanina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
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Татьяна Тотьмянина

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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