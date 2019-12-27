СМИ: вдова Лужкова объявлена в розыск по делу о клевете

Против Елены Батуриной возбуждено уголовное дело, сообщил РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина. Обвинитель — финансовый директор родного брата Елены.

Юрий Лужков и Елена Батурина

Бесконечные судебные тяжбы между братом и сестрой набирают новые обороты. В ходе очередного дела Елена Батурина обвинила финансового директора Виктора Батурина в подделке документов для доступа к ее средствам. Теперь Эренцен Манжеев, управляющий финансами экс-супруга Яны Рудковской, решил засудить Елену за клевету.

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Судья отметила, что обвиняемая «не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав».



Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд. При этом обвинители полагают, что она в курсе заведения уголовного дела: для ее защиты наняты четыре адвоката.



Елена Батурина

Официально известить Батурину о необходимости явиться в суд не получилось, так как она проживает за границей. Также судья отказалась удовлетворить требование Манжеева о помещении Батуриной под домашний арест.

Виктор Батурин подчеркнул, что заявление на сестру его финансовый управляющий написал по собственному желанию, как частное лицо. «Он может делать все, что хочет, я к этому отношения не имею», — заявил предприниматель.