СМИ: вдова Лужкова объявлена в розыск по делу о клевете

Бесконечные судебные тяжбы между братом и сестрой набирают новые обороты. В ходе очередного дела Елена Батурина обвинила финансового директора Виктора Батурина в подделке документов для доступа к ее средствам. Теперь Эренцен Манжеев, управляющий финансами экс-супруга Яны Рудковской, решил засудить Елену за клевету.
Судья отметила, что обвиняемая «не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав».
Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд. При этом обвинители полагают, что она в курсе заведения уголовного дела: для ее защиты наняты четыре адвоката.
Официально известить Батурину о необходимости явиться в суд не получилось, так как она проживает за границей. Также судья отказалась удовлетворить требование Манжеева о помещении Батуриной под домашний арест.
Виктор Батурин подчеркнул, что заявление на сестру его финансовый управляющий написал по собственному желанию, как частное лицо. «Он может делать все, что хочет, я к этому отношения не имею», — заявил предприниматель.