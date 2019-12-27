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СМИ: вдова Лужкова объявлена в розыск по делу о клевете

Против Елены Батуриной возбуждено уголовное дело, сообщил РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина. Обвинитель — финансовый директор родного брата Елены. 
Юрий Лужков, Елена Батурина
Юрий Лужков и Елена Батурина

Бесконечные судебные тяжбы между братом и сестрой набирают новые обороты. В ходе очередного дела Елена Батурина обвинила финансового директора Виктора Батурина в подделке документов для доступа к ее средствам. Теперь Эренцен Манжеев, управляющий финансами экс-супруга Яны Рудковской, решил засудить Елену за клевету. 

27 декабря мировой суд Калмыкии возбудил уголовное дело в отношении 56-летней предпринимательницы, которая совсем недавно похоронила мужа

Судья отметила, что обвиняемая «не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав».

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд. При этом обвинители полагают, что она в курсе заведения уголовного дела: для ее защиты наняты четыре адвоката. 

Елена Батурина
Елена Батурина

Официально известить Батурину о необходимости явиться в суд не получилось, так как она проживает за границей. Также судья отказалась удовлетворить требование Манжеева о помещении Батуриной под домашний арест.

Виктор Батурин подчеркнул, что заявление на сестру его финансовый управляющий написал по собственному желанию, как частное лицо. «Он может делать все, что хочет, я к этому отношения не имею», — заявил предприниматель.

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27 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram
Теги

Елена Батурина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Батуриной в ее лондонской резиденции вообще пофиг на какие-то калмыкские повестки😎

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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