«Вытекал долго и пропитывал все ткани»: Лера Кудрявцева выложила фото удаленных имплантов

Лера Кудрявцева предостерегает девушек, которые мечтают увеличить грудь, от страшной ошибки, и показывает, какими могут быть последствия, на своем личном примере.

Лера Кудрявцева продолжает снимать для нас документальный сериал о ее буднях в клинике, где ей экстренно провели операцию по удалению имплантов.

Телеведущая показала фолловерам те самые импланты, которые ей удалили. На одном из них отчетливо виден разрыв.

«Зрелище, конечно, неприятное, но решила вам показать для понимания катастрофы. Я не имею права вас отговаривать от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и внимательно следите за состоянием своих имплантатов. Хочу еще раз повторить: не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты, менять придется в любом случае. УЗИ не информативно — делайте МРТ с контрастом», — заявила звезда.

Также Лера отметила, что имплант порвался, однако у нее ничего не болело и не воспалялось, а УЗИ показывало только скопление жидкости.

«Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне вычищали четыре часа. Мой иммунитет 15 лет боролся с инородным телом, и я постоянно ощущала синдром хронической усталости. Пусть пластические хирурги не несут чушь, что все безопасно. Понимаю, это бизнес, многие молчат, да и вообще у нас не принято говорить об этом» — поделилась Кудрявцева.

1 2 3 4 5 6 7 Лера Кудрявцева попала в больницу

Кстати, многих интересовал вопрос: соберется ли Лера снова вставлять в грудь импланты взамен старых. Кудрявцева в комментариях ответила и заявила, что больше никаких операций делать не будет.