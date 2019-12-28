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«Мы решили, что наша семья готова стать больше»: Анна Седокова удивила подписчиков заявлением

Анна Седокова выложила фото с возлюбленным Янисом Тиммой и заинтриговала фолловеров с первых же строчек своего поста в Инстаграме.
Янис Тимма, Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова

37-летняя Анна Седокова воспитывает троих детей от трех разных мужчин: Алину от Валентина Белькевича, Монику от Максима Чернявского и Гектора от Артема Комарова. Так что когда 27 декабря певица выложила совместное фото с новым возлюбленным, 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, и написала «Мы решили, что наша семья готова стать больше», все, конечно, подумали только об одном — певица снова беременна.

Анна поспешила успокоить фолловеров: «Только не падайте в обморок, мы поняли, что хотим собаку».

«Приехали в приют. Искали свою. Знаете, я правда верю, что это как любовь. Что она должна найти тебя сама. Мы заглядывали в глаза всем, но никто к нам не подошел. Мы искали свою собаку. Я знаю, что это звучит глупо, но мы так и не нашли ее», — с горечью написала Анна. 

«Потом через пару дней мне под постом написала девушка, что спасла щенка и он ищет дом… Договорились с теми людьми, что сейчас приедем. Сели в машину, и на другом конце провода нам сказали — щенка уже забирают», — пожаловалась Седокова.

Анна рассказала, что перед выездом предупредила всех своих родных, что собирается вернуться с питомцем, однако всеобщие надежды не оправдались. Певице и ее возлюбленному теперь дальше искать своего четвероногого друга. «Заканчивая этот пост, я хочу сказать, что мы все же верим, что где то там есть наша собака! И нам все равно, какой она породы, истории. Мы все равно верим, что когда то тебя найдем! А ты увидишь нас и точно будешь знать, что мы твоя семья»,  — выразила надежду на скорую встречу со своим будущем питомцем Седокова.

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28 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @annasedokova/Instagram
Теги

Анна Седокова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Молодец, чему-то научилась, в этот раз решила начать с собачки

  • Ну собака хоть окажется беременной? В новостях про Седоковой обязательно должна быть беременность

  • Они уже и живут вместе, вот это скорости, сомневаюсь что она вынесла уроки из предыдущих отношений

  • Гость

    Они уже и живут вместе, вот это скорости, сомневаюсь что она вынесла уроки из предыдущих отношений

    Даааа уже семья, каждый новый мужик "муж", прям как у Бориски

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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