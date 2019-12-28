«Мы решили, что наша семья готова стать больше»: Анна Седокова удивила подписчиков заявлением

Анна Седокова выложила фото с возлюбленным Янисом Тиммой и заинтриговала фолловеров с первых же строчек своего поста в Инстаграме.

Янис Тимма и Анна Седокова

37-летняя Анна Седокова воспитывает троих детей от трех разных мужчин: Алину от Валентина Белькевича, Монику от Максима Чернявского и Гектора от Артема Комарова. Так что когда 27 декабря певица выложила совместное фото с новым возлюбленным, 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, и написала «Мы решили, что наша семья готова стать больше», все, конечно, подумали только об одном — певица снова беременна.

Анна поспешила успокоить фолловеров: «Только не падайте в обморок, мы поняли, что хотим собаку».

«Приехали в приют. Искали свою. Знаете, я правда верю, что это как любовь. Что она должна найти тебя сама. Мы заглядывали в глаза всем, но никто к нам не подошел. Мы искали свою собаку. Я знаю, что это звучит глупо, но мы так и не нашли ее», — с горечью написала Анна.

«Потом через пару дней мне под постом написала девушка, что спасла щенка и он ищет дом… Договорились с теми людьми, что сейчас приедем. Сели в машину, и на другом конце провода нам сказали — щенка уже забирают», — пожаловалась Седокова.

Анна рассказала, что перед выездом предупредила всех своих родных, что собирается вернуться с питомцем, однако всеобщие надежды не оправдались. Певице и ее возлюбленному теперь дальше искать своего четвероногого друга. «Заканчивая этот пост, я хочу сказать, что мы все же верим, что где то там есть наша собака! И нам все равно, какой она породы, истории. Мы все равно верим, что когда то тебя найдем! А ты увидишь нас и точно будешь знать, что мы твоя семья», — выразила надежду на скорую встречу со своим будущем питомцем Седокова.