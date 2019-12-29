Друзья, коллеги и поклонники простились с Галиной Волчек в Москве

29 декабря близкие Галины Волчек, которая скончалась на 87-м году жизни, проводили ее в последний путь.

В театре «Современник» состоялось прощание с Галиной Волчек, которая была его бессменным руководителем с 1972 года.

Проводить артистку в последний путь пришли ее многочисленные друзья и знакомые: Филипп Киркоров, Сергей Гармаш, Кристина Орбакайте, Александр Ширвиндт, Татьяна Тарасова, Людмила Матвиенко, Михаил Ефремов, Наина Ельцина и другие.

Наина Ельцина

Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине стало плохо во время церемонии. Она очень сильно распереживалась, поэтому ее начали успокаивать близкие, в том числе тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Корреспондент портала Ura.ru даже отметил, что 87-летней Наине Иосифовне понадобились лекарства, чтобы успокоиться и подойти к гробу Волчек.

Церемонию прощания не посетила Алла Борисовна Пугачева, близкая подруга Галины Волчек. Отсутствие в «Современнике» супруги объяснил Максим Галкин.

Максим Галкин

«Сейчас здесь не вся семья. Здесь Кристина, брат мой. Конечно, здесь должна была быть и Алла Борисовна, но я скажу честно, Алла очень тяжело переживает эту утрату. У нее поднялось давление, и она физически не может сегодня находиться здесь», — сказал Максим.

Галина Борисовна Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.