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Друзья, коллеги и поклонники простились с Галиной Волчек в Москве

29 декабря близкие Галины Волчек, которая скончалась на 87-м году жизни, проводили ее в последний путь.

В театре «Современник» состоялось прощание с Галиной Волчек, которая была его бессменным руководителем с 1972 года. 

Проводить артистку в последний путь пришли ее многочисленные друзья и знакомые: Филипп Киркоров, Сергей Гармаш, Кристина Орбакайте, Александр Ширвиндт, Татьяна Тарасова, Людмила Матвиенко, Михаил Ефремов, Наина Ельцина и другие.

Наина Ельцина
Наина Ельцина

Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине стало плохо во время церемонии. Она очень сильно распереживалась, поэтому ее начали успокаивать близкие, в том числе тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Корреспондент портала Ura.ru даже отметил, что 87-летней Наине Иосифовне понадобились лекарства, чтобы успокоиться и подойти к гробу Волчек.

Церемонию прощания не посетила Алла Борисовна Пугачева, близкая подруга Галины Волчек. Отсутствие в «Современнике» супруги объяснил Максим Галкин. 

Максим Галкин
Максим Галкин

«Сейчас здесь не вся семья. Здесь Кристина, брат мой. Конечно, здесь должна была быть и Алла Борисовна, но я скажу честно, Алла очень тяжело переживает эту утрату. У нее поднялось давление, и она физически не может сегодня находиться здесь», — сказал Максим.

Галина Борисовна Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище. 

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29 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Галина Волчек

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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