Алена Водонаева ответила Ивану Охлобыстину, оскорбившему ее за пост про аборты

Алена Водонаева не стала сдерживаться и ответила Ивану Охлобыстину, который достаточно резко отреагировал на пост телеведущей об абортах.

Не так давно Алена Водонаева опубликовала в Инстаграме пост, в котором поддержала девушек, которые вынужденно решаются на аборт. По мнению Алены, сначала необходимо встать на ноги, посмотреть мир и построить карьеру, а только потом задумываться о продолжении рода.

Также телеведущая призвала девушек «не рожать рабов этому государству», отметив, что уже не верит в светлое будущее России.

Активизировался Иван Охлобыстин, один из главных борцов за нравственность и христианские ценности в актерской среде. Бывший священник возмутился до глубины души. Он предложил телеканалам ввести «определенный ценз» на должность ведущих, дабы оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью». А еще Ивану категорически не понравилось, что Водонаева назвала Россию «этим государством».

Однако Алене палец в род не клади — она откусит по локоть. Экс-участница «Дома-2» ответила Охлобыстину в Инстаграме. Девушка отметила, что Иван удивил ее больше всех из тех, кто последние три дня ее «публично ненавидит».

«Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о ''рабах государства'' справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь? Это, кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла», — заявила телеведущая.



Алена также отметила, что Охлобыстин — многодетный отец, и заявила, что некоторым «надо предохраняться с особой внимательностью».



1 2 3 ... 8 Алена Водонаева до сих пор получает хейт за свой пост об абортах

«А для тупых и безответственных всегда должна быть открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога», — добавила Водонаева, порекомендовав Ивану «пользоваться мозгом по его прямому назначению».