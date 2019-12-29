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Алена Водонаева ответила Ивану Охлобыстину, оскорбившему ее за пост про аборты

Алена Водонаева не стала сдерживаться и ответила Ивану Охлобыстину, который достаточно резко отреагировал на пост телеведущей об абортах.

Не так давно Алена Водонаева опубликовала в Инстаграме пост, в котором поддержала девушек, которые вынужденно решаются на аборт. По мнению Алены, сначала необходимо встать на ноги, посмотреть мир и построить карьеру, а только потом задумываться о продолжении рода.

Также телеведущая призвала девушек «не рожать рабов этому государству», отметив, что уже не верит в светлое будущее России.

Активизировался Иван Охлобыстин, один из главных борцов за нравственность и христианские ценности в актерской среде. Бывший священник возмутился до глубины души. Он предложил телеканалам ввести «определенный ценз» на должность ведущих, дабы оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью». А еще Ивану категорически не понравилось, что Водонаева назвала Россию «этим государством».

Однако Алене палец в род не клади — она откусит по локоть. Экс-участница «Дома-2» ответила Охлобыстину в Инстаграме. Девушка отметила, что Иван удивил ее больше всех из тех, кто последние три дня ее «публично ненавидит».

«Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о ''рабах государства'' справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь? Это, кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла», — заявила телеведущая.

Алена также отметила, что Охлобыстин — многодетный отец, и заявила, что некоторым «надо предохраняться с особой внимательностью». 

«А для тупых и безответственных всегда должна быть открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога», — добавила Водонаева, порекомендовав Ивану «пользоваться мозгом по его прямому назначению».

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29 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Алена Водонаева, Иван Охлобыстин

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Я за Охлобыстина! Прекрасная семья, жена, детки, сам интересный и харизматичный актер. А про Алёну он все правильно сказал, тем более, что таких, как она - тысячи и все взаимозаменяемы. Кто она вообще (очень интересно), чтобы на него рот открывать? Он может хоть 10 детей завести, его право и его дело, не ее уж точно.

  • Охлабыстин недосвещенник недоактер. Не ему учить морали и проповеди. Хотя Водонаеву не люблю, но она все верно сказала на счёт абортов и рабов государства. И тут же сбежались "мнимые святоши" и моралисты

  • Ну что за мужики пошли , оскорблять женщину пусть и дурную. Была лучшего мнения об Охлабыстине

  • Мне Водонаева не особо нравится, но здесь я с ней полностью согласна.

  • Глупый пиар.Я 4 кошки подобрала, живут))) .И все мои.

  • Две пустые говорящие головы....

  • очень не нравится охлобыстин, ну прям очень. голос жуть, приспособленец к тому же. актер-священник)) а после его шоу на каком-то канале вообще этого священника перестала уважать. священник обзывается на женщину, прекрасно))) лвдно алена может умом не вышла, допустим, но он-то куда... рукалицо

  • Какие аборты могут быть в век контрацепции? Научите уже Водонаеву предохраняться и не лечить половые инфекции, тогда истерики про рабов не будет

  • Гость

    Охлабыстин недосвещенник недоактер. Не ему учить морали и проповеди. Хотя Водонаеву не люблю, но она все верно сказала на счёт абортов и рабов государства. И тут же сбежались "мнимые святоши" и моралисты

    Что ж она сама из дома 2 не абортировалась и родила раба этой стране !

  • Если тут не переврали, то я за Алёну: несогласие с точкой зрения не даёт права оскорблять– здесь Вод. правильно подметила, что Охл. отстаивает свою позицию как ***. Тут ещё написали, что данный чел есть бывший священник. Пусть он теперь в мирских делах, но ведь христианские ценности-то чтит, я надеюсь? Так где же следование постулату "не суди да не судим будешь"? Где же тихое пожелание добра и прозрения "заблудшей"? А от чела прямо агрессия прёт. Да, подарить жизнь – это круто, но именно жизнь, достойную образа и подобия бога, а не существование в нищете только потому что родители нищеброды и не подумали, как будут поднимать ребенка. Охлоб. настругал 8 деток или сколько там у него, он способен обеспечить жену и детишек – отлично, мы за него рады, но увы, не у всех такая благополучная финансовая ситуация, при этом всё равно рожают.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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