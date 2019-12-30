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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж

Совет да любовь! Под конец года Мария, экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова, снова стала женой. Девушка вышла замуж за возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова.
Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы
Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы

Мария Григорьева-Апполонова ушла от своего мужа Андрея ради баскетболиста Андрея Зубкова. Был долгий развод, который обсуждала вся страна. Солиста «Иванушек Int.» жалели — было видно, что он очень переживает из-за сложившейся ситуации и любит свою супругу.

Однако одних чувств Григорьева-Апполонова оказалось недостаточно, и Мария все же развелась с супругом. А уже в начале декабря новый избранник сделал Марии предложение руки и сердца. 

Андрей Зубков и Мария
Андрей Зубков и Мария

Прошел месяц, и теперь Мария — снова жена. Новоиспеченные супруги опубликовали в своих инстаграм-историях фотографии свидетельства о заключении брака от 28 декабря. Мария и Андрей расписались в загсе Адмиралтейского района, который находится в центре Санкт-Петербурга.

Мария приняла решение сменить фамилию на «Зубкова», судя по документу. 

Напомним, Мария и Андрей Григорьев-Апполонов были вместе 16 лет, 11 из которых в браке. Супруги воспитывают двоих детей, 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. 

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30 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Теги

Андрей Григорьев-Апполонов

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Молодец девка! Захомутала такого парня - и молодой, и симпатичный, и богатый. Наверное, беременная, раз так быстро у них всё, но тем не менее - совет да любовь!

  • Ничего скоро обратно к Андрюше прибежит. Спортсмены народ нестабильный, да и разница в возрасте не в ее пользу.

  • Наконец-то жизнь наладилась сполна. Вышел я на ровную дорогу. Дочка вышла замуж, ...и жена тоже вышла замуж, слава богу (с) ))

  • Разница небольшая, он как мужик выглядит) далеко не пацан

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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