Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж

Совет да любовь! Под конец года Мария, экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова, снова стала женой. Девушка вышла замуж за возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова.

Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы

Мария Григорьева-Апполонова ушла от своего мужа Андрея ради баскетболиста Андрея Зубкова. Был долгий развод, который обсуждала вся страна. Солиста «Иванушек Int.» жалели — было видно, что он очень переживает из-за сложившейся ситуации и любит свою супругу.

Однако одних чувств Григорьева-Апполонова оказалось недостаточно, и Мария все же развелась с супругом. А уже в начале декабря новый избранник сделал Марии предложение руки и сердца.

Андрей Зубков и Мария

Прошел месяц, и теперь Мария — снова жена. Новоиспеченные супруги опубликовали в своих инстаграм-историях фотографии свидетельства о заключении брака от 28 декабря. Мария и Андрей расписались в загсе Адмиралтейского района, который находится в центре Санкт-Петербурга.

Мария приняла решение сменить фамилию на «Зубкова», судя по документу.

Напомним, Мария и Андрей Григорьев-Апполонов были вместе 16 лет, 11 из которых в браке. Супруги воспитывают двоих детей, 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия.