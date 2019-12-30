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Депрессия и лишний вес: инсайдер рассказал, что привело к смерти сестры Джорджа Майкла

25 декабря не стало сестры знаменитого певца Джорджа Майкла. Источник из окружения семьи поведал западным таблоидам о том, почему, по его мнению, скончалась 59-летняя Мелани Панайоту.
Мелани Панайоту

В 2016 году многие были шокированы новостью о смерти Джорджа Майкла в канун Рождества. Спустя ровно три года умерла его сестра Мелани Панайоту. Первоначально о причинах смерти женщины не сообщалось, но источник из окружения скорбящей семьи пролил свет на возможные обстоятельства гибели родственницы певца.

«Люди думают, что она умерла от разбитого сердца. После того, как не стало ее брата, Мелани жила затворницей и выбиралась только на работу и на почту. Изредка она виделась со своей сестрой Йодой», — сообщил аноним изданию The Sun on Sunday.

Мелани была успешным парикмахером и стилистом, она сопровождала брата в его турах по всему миру. Как сообщает Daily Mail, ее похоронят рядом с Джорджем Майклом и их матерью Лесли, скончавшейся в 1997 году.

Мелани Панайоту
Мелани Панайоту с родителями и братом

Инсайдер также отметил, что за последние несколько лет Мелани сильно набрала вес. Возможно, лишние килограммы и тяжелое душевное состояние привели к ухудшению здоровья, что и поспособствовало ее смерти. 

Журналисты Daily Mail пытались взять комментарий у Йоды — сестры Мелани и Джорджа, но после известия о смерти родственницы женщина слегла и ни с кем не общается.

Бэк-вокалистка Джорджа Майкла Ширли Кемп написала в Инстаграме, что Мелани была удивительно добрым и отзывчивым человеком.

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30 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
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Джордж Майкл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мама англичанка у них умерла от рака и они очень переживали, особенно Джордж. Они были больше похожи на отца внешне. Жаль, еще были молодые. Джордж вообще великий и неповторимый певец на века.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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