Депрессия и лишний вес: инсайдер рассказал, что привело к смерти сестры Джорджа Майкла

В 2016 году многие были шокированы новостью о смерти Джорджа Майкла в канун Рождества. Спустя ровно три года умерла его сестра Мелани Панайоту. Первоначально о причинах смерти женщины не сообщалось, но источник из окружения скорбящей семьи пролил свет на возможные обстоятельства гибели родственницы певца.
Мелани была успешным парикмахером и стилистом, она сопровождала брата в его турах по всему миру. Как сообщает Daily Mail, ее похоронят рядом с Джорджем Майклом и их матерью Лесли, скончавшейся в 1997 году.
Инсайдер также отметил, что за последние несколько лет Мелани сильно набрала вес. Возможно, лишние килограммы и тяжелое душевное состояние привели к ухудшению здоровья, что и поспособствовало ее смерти.
Журналисты Daily Mail пытались взять комментарий у Йоды — сестры Мелани и Джорджа, но после известия о смерти родственницы женщина слегла и ни с кем не общается.
Бэк-вокалистка Джорджа Майкла Ширли Кемп написала в Инстаграме, что Мелани была удивительно добрым и отзывчивым человеком.