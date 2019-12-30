Британский астролог рассказала, когда помирятся принцы Уильям и Гарри и что ждет будущего короля в 2020-м

Новые проекты, семейные конфликты и даже будущее правление страной — вот о чем поведала астролог, изучившая натальную карту принца Уильяма. Предлагаем ознакомиться с этими сведениями и обсудить, что из предсказаний сбудется. 

30 декабря 2019 · Текст: · Фото:

Принц Уильям

За жизнью британской королевской семьи пристально следят не только соотечественники, но и поклонники по всему миру. Каких новостей стоит ждать из Букингемского дворца? Когда у Кембриджей и Сассексов появятся новые наследники? Удастся ли принцу Уильяму в будущем стать достойным правителем монархии? В преддверии нового года астролог из Великобритании изучила натальную карту старшего внука Елизаветы II и рассказала, чего ему (и всем нам) стоит ожидать в 2020-м. 

Астролог Дэбби Фрэнк поделилась с The Sun: «В течение 2019-го принц Уильям позиционировал себя как стабильного и весьма популярного будущего короля, занимающегося семейной жизнью». Эксперт заявила, что такая размеренная жизнь без скандалов и конфликтов «контрастировала с более яркой жизнью принца Гарри». Да уж, весь уходящий год герцог и герцогиня Сассекские то и дело привлекали к себе внимание. Соревноваться с ними — дело непростое!

Из-за этой разницы в поведении и позиционировании себя в обществе между братьями пробежала кошка. «В сердце семьи остается напряжение», — заметила Фрэнк.

Похоже, в будущем году принцам Уильяму и Гарри не удастся наладить отношения. По крайней мере, на сближение они будут идти крайне медленно. «В ближайшее время не стоит ожидать примирения», — поведала Дэбби. 

Астролог уверена в том, что в 2020-м принцу Уильяму придется создавать фундамент для своего будущего восшествия на престол: «Часть его миссии — вернуть ту любовь к королевскому двору, которая окружала Елизавету II в ранние годы ее правления. Кроме того, принц Уильям предпримет ряд шагов, которые укрепят его репутацию и станут центральным звеном в его дальнейшей жизни как короля». 

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А вот о рождении новых наследников Дэбби Фрэнк ничего не рассказала. Возможно, в следующем году прибавления в семействе Кембриджей не будет, а, быть может, это станет для всех настоящим сюрпризом. Время покажет!

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