Астролог Дэбби Фрэнк поделилась с The Sun: «В течение 2019-го принц Уильям позиционировал себя как стабильного и весьма популярного будущего короля, занимающегося семейной жизнью». Эксперт заявила, что такая размеренная жизнь без скандалов и конфликтов «контрастировала с более яркой жизнью принца Гарри». Да уж, весь уходящий год герцог и герцогиня Сассекские то и дело привлекали к себе внимание. Соревноваться с ними — дело непростое!

Из-за этой разницы в поведении и позиционировании себя в обществе между братьями пробежала кошка. «В сердце семьи остается напряжение», — заметила Фрэнк.

Похоже, в будущем году принцам Уильяму и Гарри не удастся наладить отношения. По крайней мере, на сближение они будут идти крайне медленно. «В ближайшее время не стоит ожидать примирения», — поведала Дэбби.