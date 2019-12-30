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Тимати честно ответил, почему предпочитает высоких женщин

Поклонники Тимати периодически недоумевают, почему рэпер, обладая средним ростом, выбирает высоких возлюбленных. Пришло время дать ответ на этот вопрос. 
Тимати

29 декабря Тимати разместил новый снимок в своем Инстаграме. Многие обратили внимание не на многослойный аутфит рэпера, а на гигантскую сумку Hermes, которую он держал в руке. В подписи к фото артист объяснил назначение этого аксессуара. Сделал Тимати это с присущим ему юмором:

«За ингредиентами для ''Оливье''».
Тимати

Огромная (и очень дорогая) сумка Тимати произвела на его подписчиков неизгладимое впечатление, поэтому в комментариях его спросили: «Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие». Действительно, Тимати (рост 170 см) раньше встречался с моделью Аленой Шишковой (рост 176 см), а теперь — с Анастасией Решетовой (178 см). 

Примечательно, что певец не стал отмалчиваться. В своем Инстаграме он часто отвечает на комментарии фолловеров. Причем звезда не оставляет без внимания даже те, которые некоторым бы показались «хейтерскими».

«Комплексы маленького человека», — объяснил Тимати свое стремление. Его комментарий тут же собрал более 6 тысяч лайков.

Напомним, Тимати не так давно стал отцом во второй раз. Возлюбленная рэпера родила сына. В декабре пользователи Сети обрушились на звездную пару с критикой из-за диких котов, которые расцарапали руку певца в кровь. Фолловеры даже создали петицию, чтобы агрессивных животных не подпускали к малышу Ратмиру.

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30 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Максим Кашин, @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Тимати, Анастасия Решетова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • "Фолловеры даже создали петицию, чтобы агрессивных животных не подпускали к малышу Ратмиру" - фолловеры, вы и вправду такие вот существуете?

  • Детский сад. Снова фото с сумочкой. У него не только комплекс неполноценного роста, он как Рудковская судорожно доказывает всем папину платежеспособность.

  • Гость

    "Фолловеры даже создали петицию, чтобы агрессивных животных не подпускали к малышу Ратмиру" - фолловеры, вы и вправду такие вот существуете?

    Может речь шла про бабушку?

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