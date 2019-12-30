Тимати честно ответил, почему предпочитает высоких женщин

29 декабря Тимати разместил новый снимок в своем Инстаграме. Многие обратили внимание не на многослойный аутфит рэпера, а на гигантскую сумку Hermes, которую он держал в руке. В подписи к фото артист объяснил назначение этого аксессуара. Сделал Тимати это с присущим ему юмором:
Огромная (и очень дорогая) сумка Тимати произвела на его подписчиков неизгладимое впечатление, поэтому в комментариях его спросили: «Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие». Действительно, Тимати (рост 170 см) раньше встречался с моделью Аленой Шишковой (рост 176 см), а теперь — с Анастасией Решетовой (178 см).
Примечательно, что певец не стал отмалчиваться. В своем Инстаграме он часто отвечает на комментарии фолловеров. Причем звезда не оставляет без внимания даже те, которые некоторым бы показались «хейтерскими».
Напомним, Тимати не так давно стал отцом во второй раз. Возлюбленная рэпера родила сына. В декабре пользователи Сети обрушились на звездную пару с критикой из-за диких котов, которые расцарапали руку певца в кровь. Фолловеры даже создали петицию, чтобы агрессивных животных не подпускали к малышу Ратмиру.