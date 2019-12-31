После развода Нелли Ермолаева намерена влюбиться, «накачать попу-орех» и «записать альбом хитов»

Нелли Ермолаева составила целый список того, чего она ждет от 2020 года. Планы вполне осуществимые: например, купить квартиру, прочесть 15 книг, записать свой онлайн-курс. Уверены, у Нелли все получится.

В середине декабря Нелли Ермолаева шокировала всех своих подписчиков откровенным признанием: она разводится с мужем Кириллом Андреевым, отцом ее сына Мирона.

«Теперь нас больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу. Нет-нет, не от того, что так происходит сейчас. Я горжусь, что мы были друг у друга, и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием. Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом. Безумно благодарна тебе за все.... Я чувствовала себя как за каменной стеной, была уверена в завтрашнем дне. Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретится с тобой», — написала 33-летняя экс-участница «Дома-2».

В общем, конец года выдался для девушки очень непростым. Подводя итоги уходящего 2019-го, Ермолаева отметила, что остался «еще день, чтобы что-то изменить... Психануть и улететь, набрать номер и сказать искренние слова, влюбиться, попробовать что-то новое или ''закрутить гайки''».

Нелли составила целый список того, чего хочет от следующего года. Довольно внушительный, надо сказать. Однако все, о чем мечтает девушка, вполне осуществимо. Например, она хочет изменить свой характер и «стать чуть мягче», попробовать молчать 10 дней подряд, выделять время на общение с самой собой.

Из неожиданного — «записать альбом хитов». Кажется, кто-то планирует наступить на пятки поющей ведущей Ольге Бузовой.

Нелли мечтает купить квартиру и накачать «попу, как орех», а также влюбиться — причем «до ушей».

Главное, правильно загадать желание. И оно точно сбудется. Мы в Нелли не сомневаемся.