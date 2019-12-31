Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

После развода Нелли Ермолаева намерена влюбиться, «накачать попу-орех» и «записать альбом хитов»

Нелли Ермолаева составила целый список того, чего она ждет от 2020 года. Планы вполне осуществимые: например, купить квартиру, прочесть 15 книг, записать свой онлайн-курс. Уверены, у Нелли все получится. 

В середине декабря Нелли Ермолаева шокировала всех своих подписчиков откровенным признанием: она разводится с мужем Кириллом Андреевым, отцом ее сына Мирона.

«Теперь нас больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу. Нет-нет, не от того, что так происходит сейчас. Я горжусь, что мы были друг у друга, и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием. Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом. Безумно благодарна тебе за все.... Я чувствовала себя как за каменной стеной, была уверена в завтрашнем дне. Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретится с тобой», — написала 33-летняя экс-участница «Дома-2».

В общем, конец года выдался для девушки очень непростым. Подводя итоги уходящего 2019-го, Ермолаева отметила, что остался «еще день, чтобы что-то изменить... Психануть и улететь, набрать номер и сказать искренние слова, влюбиться, попробовать что-то новое или ''закрутить гайки''».

Нелли составила целый список того, чего хочет от следующего года. Довольно внушительный, надо сказать. Однако все, о чем мечтает девушка, вполне осуществимо. Например, она хочет изменить свой характер и «стать чуть мягче», попробовать молчать 10 дней подряд, выделять время на общение с самой собой. 

Из неожиданного — «записать альбом хитов». Кажется, кто-то планирует наступить на пятки поющей ведущей Ольге Бузовой.

Нелли мечтает купить квартиру и накачать «попу, как орех», а также влюбиться — причем «до ушей».

Главное, правильно загадать желание. И оно точно сбудется. Мы в Нелли не сомневаемся.

Перейти к обсуждению 7


31 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ermolaevanelly/Instagram
Теги

Нелли Ермолаева

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Раньше девушки мечтали врачами стать, в экспедицию поехать, получить образование. А теперь предел мечтаний -накачать попу орех для папика. Просто ужас. Полная деградация общества.

  • Как только в клипе песня началась со слов : я ищу тебя в облаках манных" или как правильно, сразу отключила.Ну что ж ..ждём новый хит" моя любовь на чердаке, я так катилась оттуда. Жу-жу..я забуду"

  • С учетом того, что эта часть тела у неё всегда была дико плоской, удачи. (сарказм)

  • И эта решила петь, одни певицы да модели у нас, а еще блогеры и дизайнеры

  • Вот альбом хитов прям ждем-с! Давай, Нелли, к следующему новому году двойной альбом забойных хитов выпусти, так чтобы все офигели!))

  • А мозги она не планирует накачать?

  • Emma Hughes

    С учетом того, что эта часть тела у неё всегда была дико плоской, удачи. (сарказм)

    Если от природы зад плоский,то ничего не поможет.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.