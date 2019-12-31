«Она целомудренная дурочка»: Охлобыстин не смотрел фильм «Текст», но защищает Асмус от нападок

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус несколько лет работали рука об руку на съемочной площадке сериала «Интерны» и стали близкими друзьями. Актер поддержал свою коллегу после невероятного скандала с секс-сценой в фильме «Текст».

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус

Только-только начал утихать скандал с горячей секс-сценой Кристины Асмус в фильме «Текст», которую многие посчитали излишне откровенной, как активизировался Иван Охлобыстин.

Актер и по совместительству бывший священник принял позицию «не смотрел, но осуждаю», заявив, что фильм «Текст» для него — тема закрытая. На шоу «Морозова Х3» Иван объяснил, почему не будет смотреть нашумевшую картину.

Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме «Текст»

«Кристина входит в ближний круг моего общения и проходит вне критики. Я бы ее защищал в самом... [сложном положении — Прим.ред.]. Я не буду смотреть этот фильм, чтобы не разочаровываться. Я уверен, что этот скандал был спровоцирован продюсерами. Говорят, фильм никакой, хотя могут и ошибаться. Я всегда буду защищать Кристину, права она или не права», — заявил Охлобстин.

В то же время 53-летний Иван считает, что Кристина могла не знать, насколько откровенными окажутся съемки. «Она, дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу ''Интерны'' — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет падали, гнили. Мужу сложно ее, да», — отметил Охлобыстин.

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус

Напомним, из-за слишком откровенной сцены в «Тексте» досталось не только Кристине, но и ее мужу Гарику Харламову. Комика обвиняли в том, что он позволил своей супруге сняться практически в эротическом фильме. Его называли куколдом и интересовались, какого это — знать, что твою жену от**** на всю страну.

1 2 3 ... 8 Кристину Асмус поддержали многие коллеги по цеху после выхода фильма «Текст»

Харламов, конечно, за Кристину заступился и даже написал, что гордится ей, однако поговаривают, что на самом деле его очень задела вся эта ситуация и он просил своих друзей и коллег не напоминать ему об этом.