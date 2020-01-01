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Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото 7-месячного сына Арчи

31 декабря принято подводить итоги уходящего года. Именно поэтому герцоги Сассекские опубликовали видео, в которое вошли кадры значимых для них событий, а заодно показали подросшего наследника.
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл довольно активно развивают свой микроблог. Супруги внимательно следят за трендами и поэтому решили публично подвести итоги прошедшего года, как это делают остальные интернет-пользователи. 

Незадолго до наступления 2020 года герцоги опубликовали видео, в которое вошли все самые яркие кадры 2019-го. 

Визиты в разные страны мира, благотворительные мероприятия, рождение сына Арчи — ролик способен растрогать любого. 

Появились в видео и совместные кадры Меган с Кейт Миддлтон. А вот снимки, на которых принц Гарри позировал бы только вдвоем со старшим братом, по некоторым причинам было решено не включать. Неужели родственники действительно испытывают серьезные сложности в общении?

Впрочем, больше всего привлекло внимание поклонников самое последнее фото, которое раньше никто не видел. 

Видео заканчивается свежим снимком, на котором принц Гарри держит на руках 7-месячного сына Арчи. Вероятно, кадр сделан во время новогоднего путешествия пары по Канаде. 

  • Принц Гарри
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    Принц Гарри и Меган Маркл растрогали поклонников новым снимком малыша Арчи
    Смотреть галерею

Фанаты отметили, что малыш Арчи сильно подрос и стал невероятно походить на свою маму. А как вам кажется, на кого больше похож мальчик?

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01 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @sussexroyal/Instagram
Теги

Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Принц Уильям

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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