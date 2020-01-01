Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото 7-месячного сына Арчи

31 декабря принято подводить итоги уходящего года. Именно поэтому герцоги Сассекские опубликовали видео, в которое вошли кадры значимых для них событий, а заодно показали подросшего наследника.

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл довольно активно развивают свой микроблог. Супруги внимательно следят за трендами и поэтому решили публично подвести итоги прошедшего года, как это делают остальные интернет-пользователи.

Незадолго до наступления 2020 года герцоги опубликовали видео, в которое вошли все самые яркие кадры 2019-го.

Визиты в разные страны мира, благотворительные мероприятия, рождение сына Арчи — ролик способен растрогать любого.

Появились в видео и совместные кадры Меган с Кейт Миддлтон. А вот снимки, на которых принц Гарри позировал бы только вдвоем со старшим братом, по некоторым причинам было решено не включать. Неужели родственники действительно испытывают серьезные сложности в общении?

Впрочем, больше всего привлекло внимание поклонников самое последнее фото, которое раньше никто не видел.

Видео заканчивается свежим снимком, на котором принц Гарри держит на руках 7-месячного сына Арчи. Вероятно, кадр сделан во время новогоднего путешествия пары по Канаде.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл растрогали поклонников новым снимком малыша Арчи

Фанаты отметили, что малыш Арчи сильно подрос и стал невероятно походить на свою маму. А как вам кажется, на кого больше похож мальчик?