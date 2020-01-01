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Алина Загитова оттолкнула фанатку, которая хотела ее обнять

Алина взяла паузу в карьере и теперь активно выступает в новогодних шоу. Кажется, пока фигуристка не привыкла к повышенному вниманию поклонников. 
Алина Загитова
Алина Загитова

Пару недель назад 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию решила взять паузу в соревнованиях, ведь в последнее время ей не удавалось занять призовые места. 

Теперь Алина разучивает новые спортивные элементы и зарабатывает на участии в ледовых шоу. 

Загитова стала главной героиней новогоднего представления Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 

Работа в ледовых шоу сильно отличается от чемпионатов и соревнований — ведь теперь фигуристке нужно общаться с поклонниками, мечтающими сфотографироваться с ней. 

Одна из недавних автограф-сессий Алины прошла весьма неожиданно. 

Юная звезда явно некомфортно себя ощущала, наблюдая за толпой желающих пообщаться с ней. Именно поэтому в момент, когда одна из фанаток попыталась обнять ее, Алина резко сбросила ее руки со своих плеч. 

Загитова не дала прикоснуться к себе и другим поклонницам. Понятно, что у каждого из нас есть свои определенные личные границы, однако спортсменку резко осуждают в Сети за то, что она так грубо повела себя с девочками. 

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01 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Alina Zagitova Media for Fans, @azagitova/Instagram
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Алина Загитова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сфотографироваться — да, обниматься с посторонними людьми—нет. Алина все правильно сделала, а вот родителям девочке следует обьяснить о личных границах.

  • Сидит с таким недовольным отстранённым лицом. Я к примеру тоже не люблю когда меня трогают обнимают посторонние люди, но она выступает в шоу-спектакле и делать фото со зрителями это часть работы, так что будь добра улыбаться и тактично объяснить ребенку что не надо руки распускать. Видно, что девочка просто на эмоциях хотела её обнять.

  • Девочка не обнять хотела, а навалилась на нее и руками шею обвила, а Алина мягко убрала руку. Очень рада, что Алина не совсем уж мягкотелая, а то и так на ней ездят все , начиная от Тутберидзе и ффкр и заканчивая Навкой, еще не хватало такого фамильярства от зрителей. Ребенок не ест не спит, на шоу вкалывает по 2 представления в день, потлм нще автографы, а Навки что-то не видать, отдыхает наверное после представлений, бережет себч и доченьку, а Алина как всегда за всех отдувается

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