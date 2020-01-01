Алина Загитова оттолкнула фанатку, которая хотела ее обнять

Пару недель назад 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию решила взять паузу в соревнованиях, ведь в последнее время ей не удавалось занять призовые места.
Загитова стала главной героиней новогоднего представления Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Работа в ледовых шоу сильно отличается от чемпионатов и соревнований — ведь теперь фигуристке нужно общаться с поклонниками, мечтающими сфотографироваться с ней.
Юная звезда явно некомфортно себя ощущала, наблюдая за толпой желающих пообщаться с ней. Именно поэтому в момент, когда одна из фанаток попыталась обнять ее, Алина резко сбросила ее руки со своих плеч.
Загитова не дала прикоснуться к себе и другим поклонницам. Понятно, что у каждого из нас есть свои определенные личные границы, однако спортсменку резко осуждают в Сети за то, что она так грубо повела себя с девочками.