Алина Загитова оттолкнула фанатку, которая хотела ее обнять

Алина взяла паузу в карьере и теперь активно выступает в новогодних шоу. Кажется, пока фигуристка не привыкла к повышенному вниманию поклонников.

Алина Загитова

Пару недель назад 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию решила взять паузу в соревнованиях, ведь в последнее время ей не удавалось занять призовые места.

Теперь Алина разучивает новые спортивные элементы и зарабатывает на участии в ледовых шоу.

Загитова стала главной героиней новогоднего представления Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Работа в ледовых шоу сильно отличается от чемпионатов и соревнований — ведь теперь фигуристке нужно общаться с поклонниками, мечтающими сфотографироваться с ней.

Одна из недавних автограф-сессий Алины прошла весьма неожиданно.

Юная звезда явно некомфортно себя ощущала, наблюдая за толпой желающих пообщаться с ней. Именно поэтому в момент, когда одна из фанаток попыталась обнять ее, Алина резко сбросила ее руки со своих плеч.

Загитова не дала прикоснуться к себе и другим поклонницам. Понятно, что у каждого из нас есть свои определенные личные границы, однако спортсменку резко осуждают в Сети за то, что она так грубо повела себя с девочками.