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В Сети обсуждают новогоднюю речь президента Украины и пожелания Крыму «скорее вернуться домой»

В этом году Владимир Зеленский впервые подготовил традиционную новогоднюю речь президента. Своим выступлением мужчине удалось по-настоящему удивить телезрителей — причем не только украинских. 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Этой весной Владимир Зеленский стал президентом Украины. За прошедшие месяцы бывший юморист успел сделать немало и даже попасть на обложку декабрьского номера журнала Time, что является показателем авторитетности политика. 

31 декабря Владимир Александрович впервые выступил с новогодним обращением к жителям страны. 

41-летний Зеленский нестандартно подошел к своей речи, наполнив ее шутками и отсылками к современности — например, он упомянул о сериале «Игра престолов», певице Maruv и веганстве. 

Также пару раз за выступление президент переходил на русский и крымско-татарский языки, чтобы таким образом доказать, что все жители Украины едины. 

После Зеленский передал слово известным  украинским комикам, актерам и другим представителям шоу-бизнеса. 

Знаменитости многое желали своим согражданам. Некоторые из них высказались и о том, как было бы здорово, если бы Крым, Луганск и Донецк снова стали частью Украины. 

Подобные заявления не могли остаться без внимания. И хотя многие интернет-пользователи похвалили команду Зеленского за креативный подход к созданию обращения, в Сети нашлись недовольные тем, что президент Украины говорил на русском языке. Подверглись критике и слова о возвращении Крыма и других республик — зрители не поняли, зачем поднимать такую острую тему в новогоднюю ночь. 

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01 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @zelenskiy_official/Instagram, Kinopoisk.ru, Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Zuma\TASS, Анна Марченко/ТАСС, EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС
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Владимир Зеленский

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну так, он же профессиональный юморист, что от него ожидать...

  • Да, сценарий голливудский. Сильно. Слезу вышибает, основная мысль в ума заложена. Откуда в Новосибирске строитель с Украины только?

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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