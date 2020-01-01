В Сети обсуждают новогоднюю речь президента Украины и пожелания Крыму «скорее вернуться домой»

В этом году Владимир Зеленский впервые подготовил традиционную новогоднюю речь президента. Своим выступлением мужчине удалось по-настоящему удивить телезрителей — причем не только украинских.

Владимир Зеленский

Этой весной Владимир Зеленский стал президентом Украины. За прошедшие месяцы бывший юморист успел сделать немало и даже попасть на обложку декабрьского номера журнала Time, что является показателем авторитетности политика.

31 декабря Владимир Александрович впервые выступил с новогодним обращением к жителям страны.

41-летний Зеленский нестандартно подошел к своей речи, наполнив ее шутками и отсылками к современности — например, он упомянул о сериале «Игра престолов», певице Maruv и веганстве.

Также пару раз за выступление президент переходил на русский и крымско-татарский языки, чтобы таким образом доказать, что все жители Украины едины.

После Зеленский передал слово известным украинским комикам, актерам и другим представителям шоу-бизнеса.

Знаменитости многое желали своим согражданам. Некоторые из них высказались и о том, как было бы здорово, если бы Крым, Луганск и Донецк снова стали частью Украины.

1 2 3 ... 10 Владимир Зеленский удивил телезрителей своим новогодним обращением

Подобные заявления не могли остаться без внимания. И хотя многие интернет-пользователи похвалили команду Зеленского за креативный подход к созданию обращения, в Сети нашлись недовольные тем, что президент Украины говорил на русском языке. Подверглись критике и слова о возвращении Крыма и других республик — зрители не поняли, зачем поднимать такую острую тему в новогоднюю ночь.