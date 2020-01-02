Победителем шоу «Голос» стал Аскер Бербеков, который собирался пойти в дворники

28-летний Аскер Беркеров стал победителем восьмого сезона шоу «Голос», обойдя троих талантливых и импозантных мужчин-соперников.

1 января состоялся грандиозный финал шоу «Голос». За заветную статуэтку боролись четверо исполнителей: Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев и Аскер Бербеков.

Восьмой сезон закончился победой 28-летнего участника из Кабардино-Балкарии Аскера Бербекова, наставником которого был Константин Меладзе.

А ведь все могло сложиться иначе: Аскер попал на шоу «Голос» только с четвертого раза. После каждого «мы вам перезвоним» он опускал руки и даже с горя собирался пойти в дворники, но однажды ему все же улыбнулась удача.

«И еще раз доказывает то, что идущий осилит дорогу. Не ломайтесь ни перед чем. Если упали — вставайте. Стучитесь в двери, будьте в себе уверены. Не самоуверенны, а уверены. Идите вперед», — рассказал Бербеков после победы.

1 2 3 ... 8 Аскер родился в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики в 1992 году

Кстати, после скандала на детском «Голосе» правила голосования ужесточили. Теперь поддержать любимого участника можно только при помощи СМС, отправленного только один раз, а при этом еще и необходимо подтвердить свою личность при помощи двухфакторной аутентификации.