Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Победителем шоу «Голос» стал Аскер Бербеков, который собирался пойти в дворники

28-летний Аскер Беркеров стал победителем восьмого сезона шоу «Голос», обойдя троих талантливых и импозантных мужчин-соперников. 

1 января состоялся грандиозный финал шоу «Голос». За заветную статуэтку боролись четверо исполнителей: Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев и Аскер Бербеков.

Восьмой сезон закончился победой 28-летнего участника из Кабардино-Балкарии Аскера Бербекова, наставником которого был Константин Меладзе.

А ведь все могло сложиться иначе: Аскер попал на шоу «Голос» только с четвертого раза. После каждого «мы вам перезвоним» он опускал руки и даже с горя собирался пойти в дворники, но однажды ему все же улыбнулась удача.

«И еще раз доказывает то, что идущий осилит дорогу. Не ломайтесь ни перед чем. Если упали — вставайте. Стучитесь в двери, будьте в себе уверены. Не самоуверенны, а уверены. Идите вперед», — рассказал Бербеков после победы.

  • 1 2 3 ...8
    Аскер родился в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики в 1992 году
    Смотреть галерею

Кстати, после скандала на детском «Голосе» правила голосования ужесточили. Теперь поддержать любимого участника можно только при помощи СМС, отправленного только один раз, а при этом еще и необходимо подтвердить свою личность при помощи двухфакторной аутентификации. 

Перейти к обсуждению


02 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @berbekovasker, @voice1tv/Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.