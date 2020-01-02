Связанные одной цепью: экс-бойфренд Бобби Кристины Браун умер через 4 года после девушки, ненадолго пережившей свою мать Уитни Хьюстон

Из Америки пришли грустные новости. Гражданский супруг Бобби Кристины Браун, которая скончалась в 2015-м, пережив свою маму Уитни Хьюстон на три года, умер во время празднования Нового года.

Бобби Кристина Браун и Ник Гордон

Над семьей Уитни Хьюстон будто проклятие. Смерть буквально не отходит от родных и близких звезды.

Сначала в 2012 году не стало самой певицы. Ее безжизненное тело обнаружили 11 феврале в ванной гостиничного номера в Лос-Анджелесе. Прибывшие на вызов врачи уже не смогли ничего сделать и лишь констатировали смерть легенды поп-музыки. Ей было всего 48 лет.

Позже скажут, что причиной смерти артистки стало утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление запрещенных веществ. С последними у Хьюстон всегда имелись проблемы, и это не было тайной.

Уитни Хьюстон

Уитни неоднократно проходила курсы лечения от алкоголизма и наркомании, а однажды ей даже пришлось отменить мировой тур — певица просто была не в состоянии выступать.

Так что наличием графы «запрещенные препараты» в судмедэкспертизе никто не был удивлен. А вот то, что случилось спустя три года, повергло фанатов в шок.

22-летнюю Кристину, дочь Уитни и Бобби Брауна, нашли без сознания в ее доме. Голова девушки была опущена в... наполненную ванну. Звездную наследницу обнаружил ее друг Макс Ломас. Он тут же вызвал скорую, а до ее приезда делал подруге искусственное дыхание — это и спасло Кристине жизнь. Ненадолго.

Уитни Хьюстон и Бобби Кристина Браун

В клинике Атланты, куда экстренно доставили девушку, ее ввели в состояние искусственной комы — у Кристины диагностировали отек мозга. Что же произошло и кто виноват?

Парня (и по совместительству сводного брата) Кристины Ника Гордона начали обвинять во всех смертных грехах: мол, он избил свою возлюбленную за сутки до трагедии, а с ее счета снял 11 тысяч долларов. Родственники Бобби из-за этого даже запретили Гордону приближаться к возлюбленной в больнице — до самой смерти девушки Ник так и не смог подойти к ней. Дочь звезды скончалась 26 июля 2015 года.

Основные версии произошедшего — несчастный случай или попытка суицида. Говорили, что после смерти Уитни Хьюстон Кристина впала в жуткую депрессию и начала злоупотреблять запрещенными веществами. Это подтверждает и отчет о вскрытии, который был опубликован лишь в 2016-м по требованию СМИ.

Уитни Хьюстон, Кристина и Бобби Браун

В организме девушки были обнаружены наркотики и алкоголь, а также лекарства, отпускаемые по рецепту, для снятия тревоги и успокоения.

Прошло три года — и очередная смерть. И снова в ванне. В августе 2018-го мертвым был найден Макс Ломас, друг Кристины. Тот самый, который и нашел ее бездыханное тело и вызвал врачей. Причиной смерти парня тоже стала передозировка наркотиков. Понятно это было и без вскрытия — около его тела был найден шприц.

Новый год — новая смерть. Ник Гордон, неофициальный приемный сын Уитни Хьюстон и гражданский супруг ее дочери, умер. Мужчина скончался в возрасте (!) 30 лет.

«Сегодня на моем сердце тяжело. Мой давний клиент Ник Гордон умер в возрасте тридцати лет. Хотя я не могу говорить об обстоятельствах его смерти, я хочу сказать, что это разрывает душу — видеть, какое опустошение приносит наркомания молодым людям, которых любили все, и у которых был огромный потенциал. <...> Мое сердце сейчас с семьей и друзьями, которых покинул Ник, а также с семьями, которые имеют дело с потерями и страданиями из-за наркотиков», — сказал адвокат Гордона порталу E!News.

Инсайдер поведал DailyMail, что Ник и его друзья во время празднования Нового года принимали запрещенные препараты. Гордон отключился, приятели привезли его в клинику, оставили там и уехали. Перед смертью у молодого человека случилось несколько сердечных приступов.