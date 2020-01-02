В год своего 40-летия Ким Кардашьян намерена стать мамой в пятый раз

Четырех детей Ким Кардашьян показалось недостаточным. Звезда реалити и ее муж Канье Уэст собираются завести пятого отпрыска.

Ким Кардашьян и Канье Уэст уже воспитывают четверых детей — Норт, Псалма, Чикаго и Сэйнта. Однако это не предел! Звездная семья, по сообщению инсайдера, планирует в 2020-м завести еще одного малыша. Естественно, при помощи суррогатной матери. А процесс зачатия они хотят начать буквально на днях.

«Канье настаивает на еще одном ребенке и активно высказывается о том, что хочет начать процесс прямо сейчас», — сообщил инсайдер порталу RadarOnline.

Друг семьи также рассказал, что рождение последнего ребенка пары — сына Псалма — буквально спасло отношения Ким и Канье. По словам приятеля звездной четы, до появления малыша супруги не разговаривали друг с другом.

Кроме того, Ким спешит с пятым ребенком еще и потому, что в этом году ей исполнится 40 лет. Дива считает, что у нее осталось совсем немного времени. Сейчас или никогда.



Удивительно, как быстро Ким изменила свое мнение, ведь еще в августе 2019-го звезда утверждала, что больше отпрысков она не потянет.

1 2 3 ... 8 Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают 6-летнюю дочь Норт, 4-летнего сына Сэйнта, 2-летню дочь Чикаго и 8-месячного сына Псалма

«Я очень люблю всех своих детей. Но четыре — это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому требуется очень много внимания», — говорила Ким.

Правда, еще она заявляла, что Канье мечтает о шести наследниках — по мнению рэпера, это идеальное число.