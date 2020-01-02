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В год своего 40-летия Ким Кардашьян намерена стать мамой в пятый раз

Четырех детей Ким Кардашьян показалось недостаточным. Звезда реалити и ее муж Канье Уэст собираются завести пятого отпрыска.

Ким Кардашьян и Канье Уэст уже воспитывают четверых детей — Норт, Псалма, Чикаго и Сэйнта. Однако это не предел! Звездная семья, по сообщению инсайдера, планирует в 2020-м завести еще одного малыша. Естественно, при помощи суррогатной матери. А процесс зачатия они хотят начать буквально на днях. 

«Канье настаивает на еще одном ребенке и активно высказывается о том, что хочет начать процесс прямо сейчас», — сообщил инсайдер порталу RadarOnline.

Друг семьи также рассказал, что рождение последнего ребенка пары — сына Псалма — буквально спасло отношения Ким и Канье. По словам приятеля звездной четы, до появления малыша супруги не разговаривали друг с другом. 

Кроме того, Ким спешит с пятым ребенком еще и потому, что в этом году ей исполнится 40 лет. Дива считает, что у нее осталось совсем немного времени. Сейчас или никогда.

Удивительно, как быстро Ким изменила свое мнение, ведь еще в августе 2019-го звезда утверждала, что больше отпрысков она не потянет.

  • Ким Кардашьян
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    Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают 6-летнюю дочь Норт, 4-летнего сына Сэйнта, 2-летню дочь Чикаго и 8-месячного сына Псалма
    Смотреть галерею

«Я очень люблю всех своих детей. Но четыре — это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому требуется очень много внимания», — говорила Ким. 

Правда, еще она заявляла, что Канье мечтает о шести наследниках — по мнению рэпера, это идеальное число.

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02 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Ким Кардашьян, Канье Уэст

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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