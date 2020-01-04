Королева и три будущих короля: в Сети обсуждают новое фото Елизаветы II и ее наследников

В наступившем году Букингемский дворец порадовал поклонников новым семейным снимком, на котором предстали действующий монарх и три его прямых наследника.

От нового десятилетия многие ждут перемен, в том числе жители Великобритании. Елизавета II не раз говорила, что планирует передать правление страной своим наследникам после того, как ей исполнится 95. Что ж, сейчас ей 93, так что принц Чарльз уже начинает перенимать часть обязанностей своей матери.

В честь 2020-го Елизавета II решила опубликовать семейное фото, на котором предстали все прямые наследники престола.

Компанию королеве Великобритании составили ее сын принц Чарльз, внук принц Уильям и правнук принц Джордж.

Многие отметили, что это кадр из предновогодней серии фотографий: в Инстаграме британской королевской семьи уже выкладывали кадры того дня. Тогда принц Джордж приковал к себе все внимание пользователей Сети, а его умению готовить рождественский пудинг умилилось даже Ее Величество.



И на этот раз внимание подписчиков привлек принц Джордж, причем сразу из-за трех значимых деталей. Во-первых, озорная ухмылка юного престолонаследника многое сказала о его характере: старший сын герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон растет смышленым, активным, но в то же время умеет быть собранным и сдержанным, когда того требуют правила и протокол. Вторая деталь — это «взрослые» брюки принца Джорджа.



1 2 3 ... 9 В Инстаграме британской королевской семьи появилось фото, которое мгновенно оценило огромное количество подписчиков

И еще один момент не оставил пользователей Сети равнодушными: положение, в котором стояли Елизавета II и ее правнук. «Наверное, Ее Величество особенно выделяет принца Джорджа», — предположили подписчики Виндзоров.