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Королева и три будущих короля: в Сети обсуждают новое фото Елизаветы II и ее наследников

В наступившем году Букингемский дворец порадовал поклонников новым семейным снимком, на котором предстали действующий монарх и три его прямых наследника. 

От нового десятилетия многие ждут перемен, в том числе жители Великобритании. Елизавета II не раз говорила, что планирует передать правление страной своим наследникам после того, как ей исполнится 95. Что ж, сейчас ей 93, так что принц Чарльз уже начинает перенимать часть обязанностей своей матери. 

В честь 2020-го Елизавета II решила опубликовать семейное фото, на котором предстали все прямые наследники престола. 

Компанию королеве Великобритании составили ее сын принц Чарльз, внук принц Уильям и правнук принц Джордж. 

Многие отметили, что это кадр из предновогодней серии фотографий: в Инстаграме британской королевской семьи уже выкладывали кадры того дня. Тогда принц Джордж приковал к себе все внимание пользователей Сети, а его умению готовить рождественский пудинг умилилось даже Ее Величество. 

И на этот раз внимание подписчиков привлек принц Джордж, причем сразу из-за трех значимых деталей. Во-первых, озорная ухмылка юного престолонаследника многое сказала о его характере: старший сын герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон растет смышленым, активным, но в то же время умеет быть собранным и сдержанным, когда того требуют правила и протокол. Вторая деталь — это «взрослые» брюки принца Джорджа. 

  • Елизавета II
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    В Инстаграме британской королевской семьи появилось фото, которое мгновенно оценило огромное количество подписчиков
    Смотреть галерею

И еще один момент не оставил пользователей Сети равнодушными: положение, в котором стояли Елизавета II и ее правнук. «Наверное, Ее Величество особенно выделяет принца Джорджа», — предположили подписчики Виндзоров. 

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04 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, @theroyalfamily/Instagram
Теги

Елизавета II, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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