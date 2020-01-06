Это перегиб! Николь Кидман снова испугала своими странно изогнутыми пальцами и ладонями

Не только странный наряд Дженнифер Лопес и шутки на грани ведущего обсуждали на прошедшем «Золотом глобусе». Буквально через несколько часов после окончания церемонии по Сети разлетелись фотографии рук Николь Кидман, снова согнутых в дугу.

На красной дорожке «Золотого глобуса-2020», 5 января, Николь Кидман ожидаемо позировала со своим супругом Китом Урбаном. Музыкант сначала позволил красавице-жене вдоволь попозировать репортерам в одиночестве, затем наступила пора совместных снимков. В какой-то момент Урбан то ли пошутил, то ли игриво сделал возлюбленной комплимент, после чего Кидман рассмеялась, кокетливо прикрыв рот рукой. Несколько фотовспышек — и вирусное фото готово.

Если вы не поняли, что к чему, то напомним. Николь Кидман уже не в первый раз привлекает внимание к пальцам рук, которые, похоже, обладают неестественной, почти невероятной гибкостью.



В 2017 году после церемонии вручения премии «Оскар» в Сети обсуждали видео, в котором актриса... всего лишь хлопала победителю после очередной номинации.

Довольно привычный жест (в необычном исполнении) сразу стал предметом для шуток в социальных сетях. Одни сравнивали Николь с морским котиком, другие переживали за здоровье ее суставов. Сама актриса в радиошоу KISS FM’s Kyle and Jackie O объяснила, что берегла кольца и делала все, чтобы их не повредить.



1 2 3 ... 9 На «Золотом глобусе» Николь Кидман забавно прикрыла рот рукой, продемонстрировав гибкость пальцев и ладоней



Интересно, будет ли Николь Кидман комментировать нашумевшие фото на этот раз?