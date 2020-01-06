Эксперт объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл не спешат со вторым ребенком

Многие были уверены, что принц Гарри и Меган Маркл собираются как можно скорее обзавестись вторым ребенком. Мол, для этого они и отправились в 6-недельный отпуск. Эксперт считает, что поклонники пары заблуждаются.

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с малышом Арчи сейчас отдыхают в Канаде. В Сети не раз появлялись слухи о том, что Сассексы со дня на день объявят о второй беременности герцогини. Но королевский эксперт Омид Скоби в интервью британской версии журнала OK! поспешил разубедить всех поклонников. Новостей о ребенке придется ждать еще долго, ведь Сассексы настроены на совершенно другое.

По словам Скоби, появление второго наследника не является для принца Гарри и его супруги приоритетом. И если случится так, что Меган забеременеет, то это станет «чудесным сюрпризом», а не запланированным актом.

Пока же они с удовольствием проводят время в Канаде и наслаждаются отдыхом вместе с 7-месячным Арчи, который успел сильно подрасти.

Как считает эксперт, поездка поможет Сассексам «зарядиться энергией» для новых свершений и по возвращении в Лондон приступить к своим обязанностям. Их сейчас интересует лишь работа как в Великобритании, так и за ее пределами. Например, в той же Канаде, которую очень любит герцогиня.

«Эта страна важна для Меган, так как здесь ее друзья. Кроме того, это часть Содружества наций. Возможно, они даже устроят тур по Канаде. Но я не думаю, что они переедут туда», — сказал эксперт.

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Конец года был для принца Гарри и его супруги удручающим. Сначала их имена трепали таблоиды из-за скандального интервью Меган, пожаловавшейся на отсутствие поддержки. Затем стало известно о том, что отношения между принцами Уильямом и Гарри сильно ухудшились.