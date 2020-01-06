Эксперт объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл не спешат со вторым ребенком

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с малышом Арчи сейчас отдыхают в Канаде. В Сети не раз появлялись слухи о том, что Сассексы со дня на день объявят о второй беременности герцогини. Но королевский эксперт Омид Скоби в интервью британской версии журнала OK! поспешил разубедить всех поклонников. Новостей о ребенке придется ждать еще долго, ведь Сассексы настроены на совершенно другое.
По словам Скоби, появление второго наследника не является для принца Гарри и его супруги приоритетом. И если случится так, что Меган забеременеет, то это станет «чудесным сюрпризом», а не запланированным актом.
Пока же они с удовольствием проводят время в Канаде и наслаждаются отдыхом вместе с 7-месячным Арчи, который успел сильно подрасти.
Как считает эксперт, поездка поможет Сассексам «зарядиться энергией» для новых свершений и по возвращении в Лондон приступить к своим обязанностям. Их сейчас интересует лишь работа как в Великобритании, так и за ее пределами. Например, в той же Канаде, которую очень любит герцогиня.
Конец года был для принца Гарри и его супруги удручающим. Сначала их имена трепали таблоиды из-за скандального интервью Меган, пожаловавшейся на отсутствие поддержки. Затем стало известно о том, что отношения между принцами Уильямом и Гарри сильно ухудшились.