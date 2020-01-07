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«В 50 такое не всем понравится»: 29-летняя Ксения Шойгу о том, почему ей с возрастом не пригодится красота

29-летняя Ксения Шойгу дала интервью, в котором поделилась своими мыслями о красоте и возрасте, а также призналась, что ни за что бы не пустила отца на «Гонку героев».
Ксения Шойгу

Ксению Шойгу по праву считают основательницей нового для России спортивного движения — бега с препятствиями. Все началось с малого —знакомых и друзей в качестве участников и скромной площадки. Но это было только начало «Гонки Героев». Сегодня это бег с препятствиями по пересеченной местности с массовым стартом, спортивной фан-зоной фестивального формата.

Младшая дочь министра обороны РФ — не только руководитель, но и активный участник соревнований. Несмотря на любовь к экстриму, Ксения призналась, что не разрешила бы отцу попробовать себя в проекте. 

Ксения Шойгу

Об этом она заявила в интервью RT. Впрочем, не только это интересовало журналистов. Во время разговора у Ксении спросили, что она думает о женской красоте. На вопрос о том, стоит ли худеть или толстеть на 15 килограммов, Ксения уверенно ответила: «Похудеть, конечно. А потом съесть все самое вкусное, что есть в этом мире, и снова набрать!»

Ксения Шойгу

Другой вопрос журналистов касался... Мелании Трамп. «Быть или не быть в 50 лет такой же красивой, как Мелания Трамп?», — поинтересовались у Шойгу. «В 50 лет нужно быть обаятельной, понимаете? Оставаться веселой и жизнерадостной — это да. А красивой... Не знаю, такое не всем понравится. Да и сама Мелания — на любителя», — без колебаний ответила дочь министра обороны РФ. А вы согласны?

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07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото PhotoXPress.ru, Сергей Фадеичев/ТАСС

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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