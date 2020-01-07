«В 50 такое не всем понравится»: 29-летняя Ксения Шойгу о том, почему ей с возрастом не пригодится красота

29-летняя Ксения Шойгу дала интервью, в котором поделилась своими мыслями о красоте и возрасте, а также призналась, что ни за что бы не пустила отца на «Гонку героев».

Ксению Шойгу по праву считают основательницей нового для России спортивного движения — бега с препятствиями. Все началось с малого —знакомых и друзей в качестве участников и скромной площадки. Но это было только начало «Гонки Героев». Сегодня это бег с препятствиями по пересеченной местности с массовым стартом, спортивной фан-зоной фестивального формата.



Младшая дочь министра обороны РФ — не только руководитель, но и активный участник соревнований. Несмотря на любовь к экстриму, Ксения призналась, что не разрешила бы отцу попробовать себя в проекте.

Об этом она заявила в интервью RT. Впрочем, не только это интересовало журналистов. Во время разговора у Ксении спросили, что она думает о женской красоте. На вопрос о том, стоит ли худеть или толстеть на 15 килограммов, Ксения уверенно ответила: «Похудеть, конечно. А потом съесть все самое вкусное, что есть в этом мире, и снова набрать!»



Другой вопрос журналистов касался... Мелании Трамп. «Быть или не быть в 50 лет такой же красивой, как Мелания Трамп?», — поинтересовались у Шойгу. «В 50 лет нужно быть обаятельной, понимаете? Оставаться веселой и жизнерадостной — это да. А красивой... Не знаю, такое не всем понравится. Да и сама Мелания — на любителя», — без колебаний ответила дочь министра обороны РФ. А вы согласны?