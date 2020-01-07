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45-летняя Хлое Севиньи беременна первенцем

Звезда фильмов «Зодиак» и «Американский психопат» впервые станет мамой в 45 лет. По подсчетам журналистов, актриса находится на пятом месяце беременности.
Хлое Севиньи
Хлое Севиньи (начало декабря 2019-го)

45-летняя актриса и фэшэниста скоро впервые станет мамой — как сообщает издание TMZ, знаменитость уже на пятом месяце беременности. В доказательство журналисты предоставили фото папарацци, на которых у Севиньи виден округлившийся живот. Хлое пока никак не прокомментировала новость, но выложила в Инстаграме пост, намекающий на большие перемены в жизни: «Безумно благодарна за такой урожайный год! Люблю всех моих друзей и партнеров!»

Хлое Севиньи

Отец будущего малыша — бойфренд Севиньи, арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art Синиша Макович, с которым актриса начала встречаться чуть больше года назад. Новое положение актрисы подтверждают ее последние фото: в декабре Хлое появилась на независимой кинопремии Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке — свободное платье не скрывало округлившиеся формы.

Примечательно, что еще в 2016 году в интервью W Magazine Севиньи заявляла, что рождение детей пагубно сказывается на внешнем виде женщины: «Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс — все это влияет на тело женщины. У меня этого не было, вот почему люди все еще спрашивают, как мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, родив ребенка. Особенно, если заводит малышей в 30 лет, а не в 20». Уверены, что с рождением первенца Хлое только расцветет!

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07 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @chloessevigny/Instagram
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Хлое Севиньи

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вот уж неожиданно!Рада за нее.

  • Правильно все сделала. Уже незачем ей "расцветать", красота в 50 лет - это просто нерасплывшаяся фигура, хорошая пластика и правильное шмотье, уж на это как-нибудь сподобится. А другой ее и не бывает в таком возрасте, уже все в целом одинаково непривлекательны, что бывшие красотки, что середнячки. Просто возраст надо встретить с достоинством и держаться. Молодость зато отгуляла по полной. Если есть возможность делать эко, нанимать суррогатную мать, а также следить за здоровьем в лучших клиниках мира - можно и под 50 рожать, чего нет? Честно - психологически это самое время, недаром бабушки куда больше внуков любили во все времена, чем родители детей. В молодости ребенок отнимает внешность, время, силы, перспективы (карьеры и личной жизни, если с папашей не сложилось). В зрелости уже все сделано, а что не сделано - того уже и не надо, поезд ушел. Уже самое время кого-то там пестовать, баловать и все такое.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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