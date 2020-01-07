45-летняя Хлое Севиньи беременна первенцем

Звезда фильмов «Зодиак» и «Американский психопат» впервые станет мамой в 45 лет. По подсчетам журналистов, актриса находится на пятом месяце беременности.

Хлое Севиньи (начало декабря 2019-го)

45-летняя актриса и фэшэниста скоро впервые станет мамой — как сообщает издание TMZ, знаменитость уже на пятом месяце беременности. В доказательство журналисты предоставили фото папарацци, на которых у Севиньи виден округлившийся живот. Хлое пока никак не прокомментировала новость, но выложила в Инстаграме пост, намекающий на большие перемены в жизни: «Безумно благодарна за такой урожайный год! Люблю всех моих друзей и партнеров!»

Отец будущего малыша — бойфренд Севиньи, арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art Синиша Макович, с которым актриса начала встречаться чуть больше года назад. Новое положение актрисы подтверждают ее последние фото: в декабре Хлое появилась на независимой кинопремии Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке — свободное платье не скрывало округлившиеся формы.

Примечательно, что еще в 2016 году в интервью W Magazine Севиньи заявляла, что рождение детей пагубно сказывается на внешнем виде женщины: «Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс — все это влияет на тело женщины. У меня этого не было, вот почему люди все еще спрашивают, как мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, родив ребенка. Особенно, если заводит малышей в 30 лет, а не в 20». Уверены, что с рождением первенца Хлое только расцветет!