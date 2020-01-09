Певица Граймс намекнула, что ждет первенца от самого завидного жениха планеты Илона Маска

48-летний Илон Маск и его возлюбленная Граймс, которые встречались около двух лет, кажется, скоро станут родителями. Малыш будет шестым ребенком основателя Tesla и SpaceX, а вот для певицы первым.

31-летняя Граймс, которая встречается с самым завидным женихом на планете, предпринимателем Илоном Маском, очень непрозрачно намекнула на то, что скоро они станут родителями.



8 января певица опубликовала в Инстаграме необычное фото. Девушка позировала топлес, прикрыв соски своими длинными косичками. Если приглядеться, то на снимке можно разглядеть изображение ребенка в животе, будто на рентгене.

Поклонники Граймс поспешили сообщить ей, что снимок — красивый и концептуальный, и хорошо, что она не стала замазывать обнаженную грудь. Звезда ответила, что «без сосков кадр не был бы таким диким».

«К тому же, быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние», — добавила она.

Пока поклонники поздравляют Граймс и Илона Маска с грядущим прибавлением, сами звезды отмалчиваются, как и их официальные представители. То ли певица обозначила беременное состояние «диким» чисто гипотетически, а все ее неправильно поняли, то ли влюбленные просто слишком заняты собой и будущим малышом.

В пользу второй версии говорят слова анонимных инсайдеров, которые отмечают, что Граймс действительно находится в положении — на последних вечеринках она не притрагивалась к алкоголю.