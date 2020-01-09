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В школу не пойдут! Как в Америке будут учиться дочери Джигана и Оксаны Самойловой

Беременная Оксана Самойлова перебралась вместе с семьей в солнечный Майами. Поклонники бизнесвумен недоумевали: как же супруга Джигана решилась взять с собой детей в середине учебного года. Оксана объяснила, как решила вопрос образования.
Оксана Самойлова

На днях Оксана Самойлова рассказала о временном переезде в США и показала новый дом, где проведет первые несколько месяцев после родов. Многих поклонников звездного семейства волновал вопрос: как же старшие дочери Джигана и его супруги будут ходить в школу? В своем Инстаграме бизнесвумен объяснила, какие меры решила предпринять.

Оксана Самойлова

Оказалось, что пользователи Сети совершенно напрасно переживали, что девочки не смогут учиться в другой стране.

«Хотели отдать детей в школу, но в нашем районе ничего подходящего нет, а возить по часу в 7 утра — это вообще не вариант. Поэтому возьмем репетиторов и будем заниматься дома. Кстати, уехать надолго из школы оказалось проще, чем я думала. Ну, по крайней мере, во втором классе», — поведала Самойлова.

Как сообщила бизнесвумен, главное для Ариелы — вовремя сдать аттестации, когда вся семья вернется домой. Так что отлынивать от учебы дети в семье Джигана и Оксаны точно не будут.

Напомним, недавно Самойлова рассказала о страхах после переезда в Майами. В первую очередь ее пугают перспектива 4-го кесарева сечения и ранняя выписка после родов.

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09 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • На что они так кучеряво живут?

  • Откуда у них такие средствА ?

  • Гость

    Откуда у них такие средствА ?

  • Гость

    Откуда у них такие средствА ?

    На жену его посмотрите она постоянно полуголая , вот вам и ответ откуда у них средства.

  • А мы возим ребенка почти по часу каждый день! не считаю, что это как-то запредельно, тем более когда есть возможность...

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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