В школу не пойдут! Как в Америке будут учиться дочери Джигана и Оксаны Самойловой

На днях Оксана Самойлова рассказала о временном переезде в США и показала новый дом, где проведет первые несколько месяцев после родов. Многих поклонников звездного семейства волновал вопрос: как же старшие дочери Джигана и его супруги будут ходить в школу? В своем Инстаграме бизнесвумен объяснила, какие меры решила предпринять.
Оказалось, что пользователи Сети совершенно напрасно переживали, что девочки не смогут учиться в другой стране.
Как сообщила бизнесвумен, главное для Ариелы — вовремя сдать аттестации, когда вся семья вернется домой. Так что отлынивать от учебы дети в семье Джигана и Оксаны точно не будут.
Напомним, недавно Самойлова рассказала о страхах после переезда в Майами. В первую очередь ее пугают перспектива 4-го кесарева сечения и ранняя выписка после родов.