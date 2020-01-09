В школу не пойдут! Как в Америке будут учиться дочери Джигана и Оксаны Самойловой

Беременная Оксана Самойлова перебралась вместе с семьей в солнечный Майами. Поклонники бизнесвумен недоумевали: как же супруга Джигана решилась взять с собой детей в середине учебного года. Оксана объяснила, как решила вопрос образования.

На днях Оксана Самойлова рассказала о временном переезде в США и показала новый дом, где проведет первые несколько месяцев после родов. Многих поклонников звездного семейства волновал вопрос: как же старшие дочери Джигана и его супруги будут ходить в школу? В своем Инстаграме бизнесвумен объяснила, какие меры решила предпринять.

Оказалось, что пользователи Сети совершенно напрасно переживали, что девочки не смогут учиться в другой стране.

«Хотели отдать детей в школу, но в нашем районе ничего подходящего нет, а возить по часу в 7 утра — это вообще не вариант. Поэтому возьмем репетиторов и будем заниматься дома. Кстати, уехать надолго из школы оказалось проще, чем я думала. Ну, по крайней мере, во втором классе», — поведала Самойлова.

Как сообщила бизнесвумен, главное для Ариелы — вовремя сдать аттестации, когда вся семья вернется домой. Так что отлынивать от учебы дети в семье Джигана и Оксаны точно не будут.

Напомним, недавно Самойлова рассказала о страхах после переезда в Майами. В первую очередь ее пугают перспектива 4-го кесарева сечения и ранняя выписка после родов.