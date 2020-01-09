Наталья Бочкарева может отделаться штрафом за хранение запрещенных веществ

39-летняя актриса Наталья Бочкарева может избежать сурового наказания за хранение запрещенных веществ. А ведь ей грозило три года лишения свободы!

Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков, может отделаться лишь потерей некой суммы денег.

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф.

Отметим, что штраф могут назначить человеку, который совершил преступление впервые и позже возместил причиненный вред. Таким образом, если суд согласится с позицией следствия, Бочкарева будет считаться несудимой, а ведь ей могло грозить целых три года лишения свободы.

Напомним, Наталью поймали с запрещенными веществами в конце сентября. Актрису за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС, им показалось, что Бочкарева вела себя подозрительно. Пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови артистка отказалась.

Только чуть позже призналась в том, что у нее в трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического».

Видео этого душещипательного признания попало в Интернет, однако Бочкарева решила «уйти в глухую несознанку» и яростно доказывала, что в ролике засветилась не она. Ей уже, впрочем, никто не поверил.

1 2 3 ... 8 Следствие просит суд назначить Наталье Бочкаревой штраф

Мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за то, что она отказалась пройти медицинское освидетельствование.