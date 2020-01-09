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Наталья Бочкарева может отделаться штрафом за хранение запрещенных веществ

39-летняя актриса Наталья Бочкарева может избежать сурового наказания за хранение запрещенных веществ. А ведь ей грозило три года лишения свободы!

Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков, может отделаться лишь потерей некой суммы денег. 

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф.

Отметим, что штраф могут назначить человеку, который совершил преступление впервые и позже возместил причиненный вред. Таким образом, если суд согласится с позицией следствия, Бочкарева будет считаться несудимой, а ведь ей могло грозить целых три года лишения свободы. 

Напомним, Наталью поймали с запрещенными веществами в конце сентября. Актрису за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС, им показалось, что Бочкарева вела себя подозрительно. Пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови артистка отказалась.

Только чуть позже призналась в том, что у нее в трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». 

Видео этого душещипательного признания попало в Интернет, однако Бочкарева решила «уйти в глухую несознанку» и яростно доказывала, что в ролике засветилась не она. Ей уже, впрочем, никто не поверил. 

Мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за то, что она отказалась пройти медицинское освидетельствование.

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09 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram
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Наталья Бочкарева

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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