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Фитнес-тренера заставляют извиняться за слова о том, что 140 кг веса певицы Лиззо «опасны для здоровья»

Джиллиан Майклс высказала непопулярное в XXI веке мнение, что лишний вес опасен для здоровья, на примере певицы Лиззо. Началась буря.
Лиззо
Лиззо

Бодипозитив, подвинься. На тропу войны вышла великая и ужасная Джиллиан Майклс. И с ней лучше не спорить.

Итак, в одном углу ринга Джиллиан, известная во всем мире благодаря тому, что она была тренером на шоу The Biggest Looser, где под ее руководством участники сбрасывали лишний вес. Также Майклс выпустила несколько видеокурсов о похудении, которые помогли тысячам людей обрести фигуру мечты.

В другом углу ринга — певица Лиззо, которая, по некоторым данным, весит около 140 килограммов и любит себя такой, какая она есть. 

Джиллиан Майклс
Джиллиан Майклс

Девушки схлестнулись заочно. Джиллиан позволила себе отозваться о фигуре Лиззо не в хвалебном ключе на шоу AM to DM: «Почему мы чествуем ее тело? Почему не чествуем ее музыку? Будет не круто, если она заработает себе диабет. Я люблю ее музыку, мой ребенок обожает ее музыку, но никогда не наступит такой момент, что я скажу: ''Я так рада, что у нее лишний вес''. Почему мне должно быть до этого дело?».

Естественно, яростные фанаты Лиззо пришли в бешенство от таких заявлений гуру фитнеса и стали писать в соцсетях, что главное — это творчество певицы, а не то, как она выглядит. 

Джиллиан даже пришлось опубликовать в своих соцсетях официальное заявление, дабы успокоить разъяренных фанатов. «Как я неоднократно заявляла, мы все прекрасны, самодостаточны и одинаково достойны. Я также чувствую, что мы любим себя до такой степени, что можем признать: существуют серьезные последствия для здоровья, которые сопровождаются ожирением — болезни сердца, диабет, рак, и это лишь некоторые из них. Я бы никогда никому не пожелала бы этого и надеюсь, что мы отдадим приоритет нашему здоровью, потому что ЛЮБИМ себя и свое тело», — написала Джиллиан, не извинившись (видимо, принципиально).

Пока что неизвестно, в курсе ли сама Лиззо, какой скандал разгорелся вокруг ее персоны.

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09 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Instagram

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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