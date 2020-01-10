Вторая жена Александра Яценко родила ему третьего ребенка

Звезда «Аритмии» Александр Яценко стал многодетным отцом! В конце 2019-го на свет появился его третий сын.

42-летний Александр Яценко, звезда фильмов «Аритмия», «Тихий Дон» и «Оттепель», снова стал отцом. В начале декабря супруга Ксения подарила Александру сына, которого пара назвала Сашей.

Радостное событие произошло месяц назад, однако поклонники узнали о нем лишь сейчас. Впрочем, это и неудивительно — долгое время семья Яценко скрывала и беременность Ксении.

Прибавление в семье актера произошло еще 4 декабря — маленький Саша родился в Перинатальном Медицинском Центре «Мать и дитя».

«Мой, моя, навсегда», — поделился эмоциями после выписки Яценко.

Напомним, Александр, чтобы жениться на Ксении, расстался с первой женой Мариной Рожковой, которая незадолго до развода родила от актера сына. Бывшая супруга признавалась, что долго не могла смириться с поступком мужа, но все же смогла сохранить с ним хорошие отношения ради их общего ребенка.