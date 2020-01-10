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Вторая жена Александра Яценко родила ему третьего ребенка

Звезда «Аритмии» Александр Яценко стал многодетным отцом! В конце 2019-го на свет появился его третий сын.

42-летний Александр Яценко, звезда фильмов «Аритмия», «Тихий Дон» и «Оттепель», снова стал отцом. В начале декабря супруга Ксения подарила Александру сына, которого пара назвала Сашей. 

Радостное событие произошло месяц назад, однако поклонники узнали о нем лишь сейчас. Впрочем, это и неудивительно — долгое время семья Яценко скрывала и беременность Ксении.

Прибавление в семье актера произошло еще 4 декабря — маленький Саша родился в Перинатальном Медицинском Центре «Мать и дитя». 

«Мой, моя, навсегда», — поделился эмоциями после выписки Яценко.

Напомним, Александр, чтобы жениться на Ксении, расстался с первой женой Мариной Рожковой, которая незадолго до развода родила от актера сына. Бывшая супруга признавалась, что долго не могла смириться с поступком мужа, но все же смогла сохранить с ним хорошие отношения ради их общего ребенка.

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10 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @ksushaiv, @yayatsek/Instagram
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Александр Яценко

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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