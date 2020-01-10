Масла в огонь подливал и тот факт, что за день до этого Анастасия поделилась первым снимком в бикини, на котором позировала спиной. Из-за этого некоторые подписчики и сделали вывод, что молодая мама пытается создать иллюзию плоского живота. Модель решила ответить хейтерам, продемонстрировав свой подтянутый живот в откровенном купальнике. Эффектный кадр был выложен в сторис. Шах и мат, комментаторы!