После обвинений в ретуши фото Анастасия Решетова показала подтянутый живот в бикини

9 января в Сети обсуждали новое фото Решетовой, на котором заметили следы использования фотошопа (причем никто так и не понял, зачем). В сторону Анастасии тут же посыпалась критика. Возлюбленная Тимати ответила в привычной для инстаграм-знаменитостей манере.

10 января 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова отдыхает на побережье Коста-Рики с семьей. 23-летняя модель делится в Инстаграме фотографиями из путешествия, которые каждый раз вызывают бурную реакцию среди поклонников. 9 января знаменитость выложила черно-белый снимок, на котором позирует, сидя на капоте внедорожника. 

Анастасия Решетова

Внимательные пользователи разглядели, что на фото антенна машины неестественно изогнулась. На Решетову обрушилась волна критики — недовольные фолловеры обвинили Анастасию в обмане и даже предположили, что своей внешностью она обязана исключительно фоторедактору.

Анастасия Решетова

Масла в огонь подливал и тот факт, что за день до этого Анастасия поделилась первым снимком в бикини, на котором позировала спиной. Из-за этого некоторые подписчики и сделали вывод, что молодая мама пытается создать иллюзию плоского живота. Модель решила ответить хейтерам, продемонстрировав свой подтянутый живот в откровенном купальнике. Эффектный кадр был выложен в сторис. Шах и мат, комментаторы!

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Также знаменитость поделилась новыми фотографиями малыша Ратмира и призналась, что не может на него насмотреться, хотя не расстается с ним ни на минуту.

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