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«Прокачка губ с раннего возраста»: Ксения Бородина показала свои детские снимки и ответила хейтерам

Ксения Бородина решила пресечь все слухи о том, что она увеличивала губы. Для этого телеведущая выбрала радикальный метод: она поделилась своими фотографиями разных лет. Возможно, теперь критики в ее адрес поубавится.
Ксения Бородина

Ксения Бородина охотно общается со своими подписчиками и даже периодически вступает с ними в полемику. Все критические замечания звезда также не оставляет без внимания. Получив слишком много комментариев, где ее обвиняли в увеличении губ, Бородина решила ответить критикам.

Для этого Ксения на днях разместила в своем Инстаграме целую серию фотографий, начиная с детских и заканчивая недавними. И на кадрах заметно, что губы телеведущей всегда были довольно пухлыми.

Ксения Бородина
Ксения Бородина в детстве
«Прокачка губ с раннего возраста, в годик как начала, так и не остановить меня», — иронично заметила знаменитость.

В комментариях многие пришли к выводу, что претензии хейтеров теперь кажутся необоснованными. Ксения и в детстве обладала пухлыми губами, да и сейчас неестественно большими они не выглядят. Также фолловерам показалось, что Теона, дочь Бородиной, очень похожа на свою маму в детстве.

Напомним, Ксения Бородина не впервые сталкивается с критикой пользователей Сети в свой адрес. Ранее она реагировала на замечания язвительно. Теперь, видимо, звезда решила попробовать иной метод борьбы с «доброжелателями».

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10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @borodylia/Instagram, Persona Stars
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Ксения Бородина

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Ни дня без Бородиной, кого обманывает, видно же сделанные губы! 5 лет назад не было, а потом сами надулись, смешно. Вот у нее комплексы.

  • Я смотрю, ей заняться совершенно нечем! Чем доказывать с пеной у рта про свои пельмени.

  • Следующая статья, доказательства Бородиной что она не уменьшала нос:)) очень смешно!

  • может она их и не подкачивала, но коррекция точно была....

  • Что в голове у этой женщины,какой ужас😂

  • В детстве у всех пухленькие губки

  • сделанные губы очень видны в реале и на видео мы все видели пельмени Бородиной

  • Ага и губы свои, и грудь своя, и нос, смешно, и ей еще кто то верит

  • Ну видно же что увеличила, раньше были пухлые, а сейчас прям вареники

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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