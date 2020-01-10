«Прокачка губ с раннего возраста»: Ксения Бородина показала свои детские снимки и ответила хейтерам

Ксения Бородина решила пресечь все слухи о том, что она увеличивала губы. Для этого телеведущая выбрала радикальный метод: она поделилась своими фотографиями разных лет. Возможно, теперь критики в ее адрес поубавится.

Ксения Бородина охотно общается со своими подписчиками и даже периодически вступает с ними в полемику. Все критические замечания звезда также не оставляет без внимания. Получив слишком много комментариев, где ее обвиняли в увеличении губ, Бородина решила ответить критикам.

Для этого Ксения на днях разместила в своем Инстаграме целую серию фотографий, начиная с детских и заканчивая недавними. И на кадрах заметно, что губы телеведущей всегда были довольно пухлыми.

Ксения Бородина в детстве

«Прокачка губ с раннего возраста, в годик как начала, так и не остановить меня», — иронично заметила знаменитость.

В комментариях многие пришли к выводу, что претензии хейтеров теперь кажутся необоснованными. Ксения и в детстве обладала пухлыми губами, да и сейчас неестественно большими они не выглядят. Также фолловерам показалось, что Теона, дочь Бородиной, очень похожа на свою маму в детстве.

Напомним, Ксения Бородина не впервые сталкивается с критикой пользователей Сети в свой адрес. Ранее она реагировала на замечания язвительно. Теперь, видимо, звезда решила попробовать иной метод борьбы с «доброжелателями».