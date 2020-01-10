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Похудевшая Божена Рынска призналась, что за ней ухаживают мужчины, но она не может забыть покойного супруга

Почти год назад не стало Игоря Малашенко. С тех пор Божена Рынска так и не смогла оправиться от потери супруга. Она страдает от депрессии и тает на глазах. Но, несмотря на это, кавалеры оказывают ей знаки внимания и не теряют надежды.
Божена Рынска

10 января Божена Рынска разместила новый пост в своем Инстаграме. Она показала снимок из столичной кондитерской, куда зашла за чашкой кофе и кексом. Компанию ей составил верный питомец — пес по кличке Люсик.

Божена Рынска
«Выгуляла новые очки, шаль и Люсика», — подписала снимок Божена.

В комментариях многие отметили, что Божена выглядит заметно похудевшей. Фолловеры журналистки даже начали беспокоиться за ее здоровье. Правда, одна из подписчиц отметила, что в состоянии депрессии люди не покупают себе новые вещи.

На это Божена ответила: «Вы ничего не понимаете про депрессию. И не пережив это, никогда, нигде, ни с кем, ни в каких обстоятельствах не высказывайте мнения своего бесценного о депрессии. Это слишком страшно, чтобы дилетанты могли бы об этом судить».

Судя по всему, журналистка все еще не оправилась после трагической гибели супруга. Это подтвердил и ответ Божены на вопрос о личной жизни. У нее поинтересовались, допускает ли она новые отношения.

«Пока точно нет. Меня уже мужчина один спросил. Совсем не допускаю. Все сердце полно Игорем», — призналась журналистка.

Напомним, Игорь Малашенко совершил суицид в конце февраля 2019 года. Летом Божена сообщила, что ждет ребенка от покойного супруга. Малыша сейчас вынашивает суррогатная мать. Вскоре наследница Рынски (журналистка ранее рассказала, что у нее родится девочка) должна появиться на свет.

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10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @bozhenarynska/Instagram
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Божена Рынска

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Граждане ... на самой первой фотографии с собакой в темном платье в цветочек.. что у неё на ногах? Капроновые гольфы? У меня бабуля (царствие небесное ей) такие носила ))) а бабуля то моя в тренде была 😎

  • очень оригинальная мадам, в депрессии она. В депрессию она загнала своего мужа, который повесился сразу после свадьбы. Видимо, так был "счастлив", что даже завещание составил на детей от первого брака, ничего не оставив любимой Божене

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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