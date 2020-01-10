Похудевшая Божена Рынска призналась, что за ней ухаживают мужчины, но она не может забыть покойного супруга

Почти год назад не стало Игоря Малашенко. С тех пор Божена Рынска так и не смогла оправиться от потери супруга. Она страдает от депрессии и тает на глазах. Но, несмотря на это, кавалеры оказывают ей знаки внимания и не теряют надежды.

10 января Божена Рынска разместила новый пост в своем Инстаграме. Она показала снимок из столичной кондитерской, куда зашла за чашкой кофе и кексом. Компанию ей составил верный питомец — пес по кличке Люсик.

«Выгуляла новые очки, шаль и Люсика», — подписала снимок Божена.

В комментариях многие отметили, что Божена выглядит заметно похудевшей. Фолловеры журналистки даже начали беспокоиться за ее здоровье. Правда, одна из подписчиц отметила, что в состоянии депрессии люди не покупают себе новые вещи.



На это Божена ответила: «Вы ничего не понимаете про депрессию. И не пережив это, никогда, нигде, ни с кем, ни в каких обстоятельствах не высказывайте мнения своего бесценного о депрессии. Это слишком страшно, чтобы дилетанты могли бы об этом судить».

Судя по всему, журналистка все еще не оправилась после трагической гибели супруга. Это подтвердил и ответ Божены на вопрос о личной жизни. У нее поинтересовались, допускает ли она новые отношения.

«Пока точно нет. Меня уже мужчина один спросил. Совсем не допускаю. Все сердце полно Игорем», — призналась журналистка.

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Напомним, Игорь Малашенко совершил суицид в конце февраля 2019 года. Летом Божена сообщила, что ждет ребенка от покойного супруга. Малыша сейчас вынашивает суррогатная мать. Вскоре наследница Рынски (журналистка ранее рассказала, что у нее родится девочка) должна появиться на свет.