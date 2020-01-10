В Сети обсуждают сходство Александра Малинина с женой, и она поделилась своим объяснением

На недавних снимках Александр и Эмма Малинины показались пользователям Сети очень похожими друг на друга. Их сходству находили самые разные объяснения, и супруга певца решила лично расставить точки над i.

На днях в СМИ начали обсуждать сходство между супругами Малиниными. Некоторые предположили, что Александр и Эмма стали так похожи из-за того, что посещают одного и того же пластического хирурга. Неудивительно, что супруга артиста решила пресечь все слухи. Она дала объяснение в новом посте в Инстаграме.

«Отвечу честно: если будет необходимость —обязательно воспользуемся услугами самых лучших специалистов в области пластической хирургии. Ну, если говорить объективно, по моему мнению. Мы действительно за 30 лет совместной жизни с мужем стали очень похожими. У этого феномена есть другие причины. Как вы думаете, какие?» — поинтересовалась у подписчиков супруга певца.

Фолловеры в комментариях были настроены благодушно. Они согласились с Эммой Малининой и пришли к выводу, что долгий и крепкий брак накладывает на супругов свой отпечаток. Поэтому они даже внешне становятся похожи.

«Молодые и красивые вы оба. Похожи счастьем которое излучаете», «Когда живешь с мужем в любви, понимании, уважении, то становитесь похожими друг на друга. И хирург здесь не нужен», — заметили подписчики.

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Напомним, Александр и Эмма Малинины воспитывают близнецов Фрола и Устинью. Дочь певца пошла по его стопам и пробует себя в роли певицы.