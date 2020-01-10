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В Сети обсуждают сходство Александра Малинина с женой, и она поделилась своим объяснением

На недавних снимках Александр и Эмма Малинины показались пользователям Сети очень похожими друг на друга. Их сходству находили самые разные объяснения, и супруга певца решила лично расставить точки над i.
Александр Малинин

На днях в СМИ начали обсуждать сходство между супругами Малиниными. Некоторые предположили, что Александр и Эмма стали так похожи из-за того, что посещают одного и того же пластического хирурга. Неудивительно, что супруга артиста решила пресечь все слухи. Она дала объяснение в новом посте в Инстаграме.

Александр Малинин
«Отвечу честно: если будет необходимость —обязательно воспользуемся услугами самых лучших специалистов в области пластической хирургии. Ну, если говорить объективно, по моему мнению. Мы действительно за 30 лет совместной жизни с мужем стали очень похожими. У этого феномена есть другие причины. Как вы думаете, какие?» — поинтересовалась у подписчиков супруга певца.

Фолловеры в комментариях были настроены благодушно. Они согласились с Эммой Малининой и пришли к выводу, что долгий и крепкий брак накладывает на супругов свой отпечаток. Поэтому они даже внешне становятся похожи.

«Молодые и красивые вы оба. Похожи счастьем которое излучаете», «Когда живешь с мужем в любви, понимании, уважении, то становитесь похожими друг на друга. И хирург здесь не нужен», — заметили подписчики.

Напомним, Александр и Эмма Малинины воспитывают близнецов Фрола и Устинью. Дочь певца пошла по его стопам и пробует себя в роли певицы

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10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @alexandr_malinin, @doktoremmamalinina/Instagram
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Александр Малинин

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Отваратные перекроенные рожи и как люди гниль.

  • Ахахаха одно лицо. Ужас.

  • Гнилые люди, да, не поспоришь! И внешне они, мягко говоря, неприятны.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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