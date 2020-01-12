СМИ: Ренату Литвинову сбила машина в день ее 53-летия

12 января Рената Литвинова отмечает день рождения. Увы, в этом году торжество кинодивы обернулось происшествием — она попала в ДТП.

Рената Литвинова

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. С раннего утра актриса получила множество поздравлений от своих знаменитых друзей.

Соцсети заполонили фотографии Ренаты и теплые пожелания, адресованные ей.

Кажется, этот день рождения Литвинова запомнит навсегда. Если верить СМИ, буквально пару часов назад женщина попала в ДТП в центре Москвы.

Как передает телеграм-канал Mash, звезда гуляла по городу, когда на нее внезапно наехала машина.

На данный момент об аварии ничего неизвестно — кроме того, что за рулем автомобиля находилась девушка.

Актриса получила повреждение руки и ноги, и сейчас медики оказывают ей экстренную помощь.

Представители Литвиновой пока не прокомментировали ситуацию. Сама знаменитость тоже не выходит на связь с поклонниками. Woman.ru продолжает следить за ситуацией и надеется, что именинница отделалась незначительными травмами.