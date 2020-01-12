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СМИ: Ренату Литвинову сбила машина в день ее 53-летия

12 января Рената Литвинова отмечает день рождения. Увы, в этом году торжество кинодивы обернулось происшествием — она попала в ДТП. 
Рената Литвинова
Рената Литвинова

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. С раннего утра актриса получила множество поздравлений от своих знаменитых друзей. 

Соцсети заполонили фотографии Ренаты и теплые пожелания, адресованные ей. 

Кажется, этот день рождения Литвинова запомнит навсегда. Если верить СМИ, буквально пару часов назад женщина попала в ДТП в центре Москвы. 

Рената Литвинова
 

Как передает телеграм-канал Mash, звезда гуляла по городу, когда на нее внезапно наехала машина. 

На данный момент об аварии ничего неизвестно — кроме того, что за рулем автомобиля находилась девушка. 

Актриса получила повреждение руки и ноги, и сейчас медики оказывают ей экстренную помощь. 

Представители Литвиновой пока не прокомментировали ситуацию. Сама знаменитость тоже не выходит на связь с поклонниками. Woman.ru продолжает следить за ситуацией и надеется, что именинница отделалась незначительными травмами. 

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12 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @renatalitvinovaofficiall/Instagram
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Рената Литвинова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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