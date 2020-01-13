Рената Литвинова отпраздновала день рождения в ресторане с друзьями и дочерью после ДТП

В минувшее воскресенье, в день своего рождения, Ренате Литвиновой не повезло попасть в ДТП. Впрочем, это не остановило кинодиву от посещения светской вечеринки.

Рената Литвинова

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. Увы, этот день прошел не без происшествий — дело в том, что минувшим вечером звезда попала в ДТП.

Рената шла в салон красоты, чтобы приготовиться к празднованию, когда на пешеходном переходе на нее внезапно наехала машина.

«Я сказала девушке, сидевшей за рулем: ''Как вам не стыдно сбивать меня, ведь у меня сегодня день рождения''», — вскоре шуточно прокомментировала инцидент сама Литвинова.



Актриса подтвердила, что получила травмы руки, ноги, а также повредила подбородок.

Однако из-за этого она решила не откладывать вечеринку в честь своего дня рождения.

Поздним вечером в Инстаграм-аккаунте Ксении Собчак появились фото и видео с праздника знаменитости.



«Спасибо за сегодняшний удивительный вечер», — написала в микроблоге медиадива, показав ролик, в котором видны ранения Литвиновой.



1 2 3 ... 10 Рената Литвинова не отказалась от празднования дня рождения после ДТП

Рената надела короткое платье, в котором были видны травмы ее ноги. А вот по лицу актрисы не скажешь, что ей потребовалась экстренная помощь хирурга. Видимо, звезда действительно отделалась лишь незначительными повреждениями, и это хорошо.