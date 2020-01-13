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Рената Литвинова отпраздновала день рождения в ресторане с друзьями и дочерью после ДТП

В минувшее воскресенье, в день своего рождения, Ренате Литвиновой не повезло попасть в ДТП. Впрочем, это не остановило кинодиву от посещения светской вечеринки.
Рената Литвинова
Рената Литвинова

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. Увы, этот день прошел не без происшествий — дело в том, что минувшим вечером звезда попала в ДТП.

Рената шла в салон красоты, чтобы приготовиться к празднованию, когда на пешеходном переходе на нее внезапно наехала машина.

«Я сказала девушке, сидевшей за рулем: ''Как вам не стыдно сбивать меня, ведь у меня сегодня день рождения''», — вскоре шуточно прокомментировала инцидент сама Литвинова.

Актриса подтвердила, что получила травмы руки, ноги, а также повредила подбородок.

Однако из-за этого она решила не откладывать вечеринку в честь своего дня рождения.

Поздним вечером в Инстаграм-аккаунте Ксении Собчак появились фото и видео с праздника знаменитости.

«Спасибо за сегодняшний удивительный вечер», — написала в микроблоге медиадива, показав ролик, в котором видны ранения Литвиновой.

Рената надела короткое платье, в котором были видны травмы ее ноги. А вот по лицу актрисы не скажешь, что ей потребовалась экстренная помощь хирурга. Видимо, звезда действительно отделалась лишь незначительными повреждениями, и это хорошо.

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13 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @renatalitvinovaofficiall, @ulianadobrovskaya, @xenia_sobchak/Instagram, архивы пресс-служб
Теги

Рената Литвинова, Ксения Собчак

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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