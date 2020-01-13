СМИ: бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не является отцом ее сына

Мария Порошина и Илья Древнов развелись летом 2018 года. О причинах расставания бывшие супруги не распространялись, отмечая лишь то, что сохранили хорошие отношения ради общих детей. А в эфире шоу «Судьба человека» Илья поведал, что до сих пор не может сформулировать, почему брак с Марией потерпел крах.
На момент развода Порошина была беременна. Отец ее пятого сына Андрея до сих пор неизвестен общественности. Инсайдеры говорили, что новым возлюбленным Марии стал иностранец, который никак не связан с миром шоу-бизнеса. Однако в графу «отец» в свидетельстве о рождении Порошина почему-то вписала Древнова.
Мужчине в итоге пришлось через суд доказывать, что он не имеет никакого отношения к этому ребенку.
«Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу ''отец''. Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова», — передает «СтарХит» слова работника Тушинского суда.
Мария, напомним, помимо сына Андрея воспитывает четырех дочерей: Полину от брака с Гошей Куценко и Серафиму, Аграфену и Глафиру от Ильи Древнова.