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СМИ: бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не является отцом ее сына

Илья Древнов сумел доказать, что не является биологическим отцом пятого ребенка Марии Порошиной. От кого актриса родила мальчика, до сих пор неизвестно.

Мария Порошина и Илья Древнов развелись летом 2018 года. О причинах расставания бывшие супруги не распространялись, отмечая лишь то, что сохранили хорошие отношения ради общих детей. А в эфире шоу «Судьба человека» Илья поведал, что до сих пор не может сформулировать, почему брак с Марией потерпел крах. 

«Я даже сам для себя еще не определил, почему это произошло. Просто иногда так случается. Винить никого не стали. Значит, так должно было случиться», — заявил Древнов.

На момент развода Порошина была беременна. Отец ее пятого сына Андрея до сих пор неизвестен общественности. Инсайдеры говорили, что новым возлюбленным Марии стал иностранец, который никак не связан с миром шоу-бизнеса. Однако в графу «отец» в свидетельстве о рождении Порошина почему-то вписала Древнова.

Мужчине в итоге пришлось через суд доказывать, что он не имеет никакого отношения к этому ребенку. 

«Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу ''отец''. Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова», — передает «СтарХит» слова работника Тушинского суда.

Мария, напомним, помимо сына Андрея воспитывает четырех дочерей: Полину от брака с Гошей Куценко и Серафиму, Аграфену и Глафиру от Ильи Древнова.

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13 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Мария Порошина

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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