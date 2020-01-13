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Алена Водонаева наблюдает, как рушится жизнь у бывшего друга, который украл из ее дома два бриллианта

Алена Водонаева выяснила, кто из ее друзей оказался предателем и украл из ее квартиры два дорогих кольца с бриллиантами. Поклонникам имя вора она так и не назвала.

В апреле прошлого года Алена Водонаева пожаловалась на пропажу двух колец с крупными бриллиантами. 

«Сегодня хотела надеть кольцо с большим белым камнем и поняла, что у меня нет аж двух моих колец. Я не знаю, что делать и что думать. Хочу просто оказаться дурой, не туда положившей цацки. Боюсь что-то думать на кого-то», — поделилась тогда переживаниями Алена.

Телеведущая уточнила, что пускает в квартиру только тех людей, которым доверяет, а это значит, что «цацки» мог взять только кто-то из ее близких.

Неприятная история неожиданно получила продолжение. 

13 января Алена обратилась к подписчикам: «Помните, год назад, например, у меня украли 2 бриллианта из квартиры? Ну так вот, кажется, на сегодняшний день я точно знаю, кто это сделал. Но при этом я молча наблюдаю, как у человека рушится жизнь».

Имя друга, который предал ее, Водонаева решила не разглашать, ведь «дураки обидятся, когда их назовут дураками, а предатели никогда не признают того, что они предатели».

В комментариях к посту отметилась Таня Терешина, бывшая солистка группы Hi-Fi: «У меня был такой *** во всех смыслах. Когда я с Никитиным рассталась, он меня поддерживать решил. Крал, перечислять устану: кольца с брюлями, новое с ценником в 450 тысяч рублей, подвеску De Grisogono, пальто, несколько раз деньги, на этом и попался. А ночевал в моем доме. Козлы. Посадить не решилась».

Поклонники предполагают, что Водонаева не произносит имя Рустама Солнцева, хотя никаких реальных доказательств его причастности к краже нет. Остается только ждать, рассекретит ли Алена личность вора.

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13 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @alenavodonaeva/Instagram
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Алена Водонаева

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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