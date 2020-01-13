Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения о сложностях в их отношениях, назвав новости о буллинге спекуляцией.

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.

Заявление было выпущено в понедельник канцелярией герцога Кембриджского и герцога Сассекского.

«Несмотря на все опровержения, опубликованная сегодня в газете лживая история вызвала спекуляции относительно отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского. По отношению к двум братьям, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка запугиваний оскорбительно и потенциально может нанести вред», — говорится в заявлении.

Напомним, издание The Times со ссылкой на анонимный источник сообщило: принц Уильям сыграл не последнюю роль в том, что Гарри и Меган приняли решение самоустраниться от королевских обязанностей и дистанцироваться от монаршей семьи. Мол, Уильям «запугивал» Гарри из-за того, что ему категорически не нравилась избранница младшего брата.

8 января Меган Маркл и принц Гарри заявили, что хотят снять с себя королевские полномочия, а также планируют жить на две страны и зарабатывать свои собственные деньги.

1 2 3 ... 8 Издание The Times заявило, что отношения принца Уильяма и принца Гарри испортились по вине старшего брата

Елизавета II, по словам инсайдеров, ужасно огорчена. «Обсуждение с герцогом и герцогиней Сассекскими находится на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, которые потребуют времени для их разрешения», — гласит официальное заявление Букингемского дворца.