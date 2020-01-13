Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения о сложностях в их отношениях, назвав новости о буллинге спекуляцией.

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.

Заявление было выпущено в понедельник канцелярией герцога Кембриджского и герцога Сассекского.

«Несмотря на все опровержения, опубликованная сегодня в газете лживая история вызвала спекуляции относительно отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского. По отношению к двум братьям, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка запугиваний оскорбительно и потенциально может нанести вред», — говорится в заявлении.

Напомним, издание The Times со ссылкой на анонимный источник сообщило: принц Уильям сыграл не последнюю роль в том, что Гарри и Меган приняли решение самоустраниться от королевских обязанностей и дистанцироваться от монаршей семьи. Мол, Уильям «запугивал» Гарри из-за того, что ему категорически не нравилась избранница младшего брата. 

8 января Меган Маркл и принц Гарри заявили, что хотят снять с себя королевские полномочия, а также планируют жить на две страны и зарабатывать свои собственные деньги.

  • Принц Гарри, Принц Уильям
    1 2 3 ...8
    Издание The Times заявило, что отношения принца Уильяма и принца Гарри испортились по вине старшего брата
    Смотреть галерею

Елизавета II, по словам инсайдеров, ужасно огорчена. «Обсуждение с герцогом и герцогиней Сассекскими находится на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, которые потребуют времени для их разрешения», — гласит официальное заявление Букингемского дворца.

Перейти к обсуждению 11


13 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Принц Уильям

Реклама

11 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Гарри их дожал)) видать и правда ему есть что сказать, и от кого уехать. Просто так при явной ссоре сборища всея англии не собирают с заявлением. « у нас все красиво, мы опечалены».

  • Как всё это интересно. Впервые в Европе. Люди бегут из монархии. Самой влиятельной. По доброй воле.

  • Гость

    Гарри их дожал)) видать и правда ему есть что сказать, и от кого уехать. Просто так при явной ссоре сборища всея англии не собирают с заявлением. « у нас все красиво, мы опечалены».

    Ну и что он скажет? Принц Эндрю ай-яй-яй? Это и так все знают.

  • А чо так можно было)) из ОАЭ тоже бегут

  • Вранье и сплетни раздувают дешевые газеты чтобы поднять рейтинг. Ни одна серьезная газета не написала ничего. Но 80% людей на планете читают сплетни.Начитаются люди всяких сплет и пишут в комментариях ахинею.

  • Особенно смешно * от инсайдера*, да любой бы нормальный человек не допустил бы такого инсайдера близко , а уж тут люди принадлежавшие БКС. Там DM Питер Морган врет , так врет и на вранье деньги зарабатывает .

  • Кто-то понял, ЧТО они хотели сказать????

  • Таблоиды и их читатели - это вещь в себе. Для тех и других не имеет значения, что там заявляют герои публикаций. У них своя реальность, и ее достоверность не имеет никакой ценности. Сплетни пишут для тех, кто желает читать сплетни, они увлекательнее правды и лучше продаются.

  • Да они сами эти сплетни разводят. Кто им мешал встретиться обычным семейным ужином без объявлений в прессе? На моей памяти уже таких 4 было, с упоминанием числа. Сами подогревают скандал, сами потом «опечаливаются». Самое смешное, что сами знали заранее об отъезде Гарри, о котором он сообщал всем по очереди за много месяцев

  • Кому вообще нужны эти полные важности и пафоса пустые заявления? Это так смешно и нелепо со стороны выглядит.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.